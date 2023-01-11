https://sputniknews.com.tr/20230111/ahmet-nur-cebi-golcu-gelmezse-weghorst-kalir-1065634578.html
Beşiktaş Başkanı Çebi: Golcü gelmezse Weghorst kalır
Beşiktaş Başkanı Çebi: Golcü gelmezse Weghorst kalır
Ahmet Nur Çebi, "Kaliteli bir golcü aldıktan sonra şartlarda da anlaşırsak Weghorst’u yolcu ederiz. Aksi halde Weghorst takımda kalır” dedi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T14:58+0300
2023-01-11T14:58+0300
2023-01-11T15:10+0300
wout weghorst
ahmet nur çebi
spor
gol
süper lig
manchester united
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065634556_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f79df51d2b958c27cf7cc4bb346892bf.jpg
Adana Demirspor’dan sonra Kasımpaşa’yı mağlup ederek zirve yarışına katılan Beşiktaş’ta, tüm gözler Wout Weghorst’a çevrildi.Manchester United’la gizlice anlaşan Hollandalı golcü en kısa sürede İstanbul’dan ayrılıp İngiltere’ye gitmek istese de yönetimin kararlı tutumu sürüyor.Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu konuda kararlı olduğu ifade edildi. Çebi’nin yönetim kurulu arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, golcü transferi yapmadan Weghorst’un Manchester United’a gitmesine izin vermeyeceğini dile getirdiği öğrenildi.'Aksi halde takımda kalır'Milliyet'in haberine göre; zirve yarışında çok kritik bir noktada bulunduklarının altını çizen Başkan Çebi’nin, “Adana Demirspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle yeniden güzel bir hava yakaladık. Bu kritik süreçte takımı santrforsuz bırakmam. Kaliteli bir golcü aldıktan sonra şartlarda da anlaşırsak Weghorst’u yolcu ederiz. Aksi halde Weghorst takımda kalır” diye konuştuğu aktarıldı.Siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik heyetin, Weghorst konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi ile aynı görüşte oldukları da ifade edildi.Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 16, Türkiye Kupası’nda 2 kez olmak üzere toplam 18 maça çıktı.Rakip fileleri 9 defa havalandıran Hollandalı forvet, 4 kez de takım arkadaşlarına asist yaparken toplam 13 gole doğrudan katkıda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230111/weghorst-besiktas-antrenmanina-cikmadi-1065627433.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065634556_61:0:541:360_1920x0_80_0_0_465e7f9f01ed65e1d8993c3df6fd57e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
wout weghorst, ahmet nur çebi, gol, süper lig, manchester united
wout weghorst, ahmet nur çebi, gol, süper lig, manchester united
Beşiktaş Başkanı Çebi: Golcü gelmezse Weghorst kalır
14:58 11.01.2023 (güncellendi: 15:10 11.01.2023) Abone ol
Ahmet Nur Çebi, "Kaliteli bir golcü aldıktan sonra şartlarda da anlaşırsak Weghorst’u yolcu ederiz. Aksi halde Weghorst takımda kalır” dedi.
Adana Demirspor’dan sonra Kasımpaşa’yı mağlup ederek zirve yarışına katılan Beşiktaş’ta, tüm gözler Wout Weghorst’a çevrildi.
Manchester United’la gizlice anlaşan Hollandalı golcü en kısa sürede İstanbul’dan ayrılıp İngiltere’ye gitmek istese de yönetimin kararlı tutumu sürüyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu konuda kararlı olduğu ifade edildi. Çebi’nin yönetim kurulu arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, golcü transferi yapmadan Weghorst’un Manchester United’a gitmesine izin vermeyeceğini dile getirdiği öğrenildi.
'Aksi halde takımda kalır'
Milliyet'in haberine göre; zirve yarışında çok kritik bir noktada bulunduklarının altını çizen Başkan Çebi’nin, “Adana Demirspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle yeniden güzel bir hava yakaladık. Bu kritik süreçte takımı santrforsuz bırakmam. Kaliteli bir golcü aldıktan sonra şartlarda da anlaşırsak Weghorst’u yolcu ederiz. Aksi halde Weghorst takımda kalır” diye konuştuğu aktarıldı.
Siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik heyetin, Weghorst konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi ile aynı görüşte oldukları da ifade edildi.
Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 16, Türkiye Kupası’nda 2 kez olmak üzere toplam 18 maça çıktı.
Rakip fileleri 9 defa havalandıran Hollandalı forvet, 4 kez de takım arkadaşlarına asist yaparken toplam 13 gole doğrudan katkıda bulundu.