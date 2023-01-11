https://sputniknews.com.tr/20230111/weghorst-besiktas-antrenmanina-cikmadi-1065627433.html
Weghorst, Beşiktaş antrenmanına çıkmadı
Weghorst, Beşiktaş antrenmanına çıkmadı
Ağrıları olduğunu söyleyen Weghorst, Beşiktaş'ın bugünkü idmanına katılmazken salonda çalıştı. Weghorst'un Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T12:57+0300
2023-01-11T12:57+0300
2023-01-11T13:04+0300
spor
wout weghorst
beşiktaş
manchester united
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Manchester United’tan gelen transfer teklifi sonrasında ayrılık istediğini kulübe aktaran Weghorst, ağrıları olduğu gerekçesiyle bugünkü antrenmana çıkmadı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
wout weghorst, beşiktaş, manchester united
wout weghorst, beşiktaş, manchester united
Weghorst, Beşiktaş antrenmanına çıkmadı
12:57 11.01.2023 (güncellendi: 13:04 11.01.2023) Abone ol
Ağrıları olduğunu söyleyen Weghorst, Beşiktaş'ın bugünkü idmanına katılmazken salonda çalıştı. Weghorst'un Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olacağı ada basınında yazılmıştı.
Manchester United’tan gelen transfer teklifi sonrasında ayrılık istediğini kulübe aktaran Weghorst, ağrıları olduğu gerekçesiyle bugünkü antrenmana çıkmadı.