https://sputniknews.com.tr/20230110/trabzonspor-taraftarlarindan-abdullah-avciya-destek-evinin-onunde-toplandilar-1065608985.html

Trabzonspor taraftarlarından Abdullah Avcı'ya destek: Evinin önünde toplandılar

Trabzonspor taraftarlarından Abdullah Avcı'ya destek: Evinin önünde toplandılar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, destek için evinin önüne gelen bordo-mavili taraftarlara, "Düşünceniz, destekleriniz için teşekkür ederim... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T23:24+0300

2023-01-10T23:24+0300

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spor

trabzonspor

alanyaspor

abdullah avcı

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Bir grup Trabzonspor taraftarı, Spor Toto Süper Lig'de dün Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın görevden ayrılabileceği yönündeki söylemlerin ardından Yalıncak Mahallesi'ndeki evinin önünde toplandı.Tezahüratlarla Avcı'ya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan deneyimli teknik direktörün görevi bırakmamasını istedi.Evinin balkonundan taraftarları selamlayan Avcı, "Ayağınıza sağlık, ben de sizi seviyorum. Duygularınız, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Taraftarlar, Avcı'nın geçen sezon şampiyonluk kutlamasında söylediği 'Beyaz' adlı şarkının, "Teşekkür ederim öyle baktığın için" bölümünü seslendirdikten sonra buradan ayrıldı. Avcı'nın da bir süre şarkıya eşlik ettiği gözlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230109/alanyaspor-trabzonspor-macinda-surpriz-skor-5-0-1065567435.html

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trabzonspor, alanyaspor, abdullah avcı, teknik direktör, taraftar, destek, süper lig, spor toto süper lig