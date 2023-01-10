TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde taksitlerdeki artış oranı belli oldu

"TOKİ her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk."