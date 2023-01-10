https://sputniknews.com.tr/20230110/tokinin-ilk-evim-ilk-is-yerim-projesinde-taksitlerdeki-artis-orani-belli-oldu-1065594384.html
TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde taksitlerdeki artış oranı belli oldu
TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde taksitlerdeki artış oranı belli oldu
TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ'nin aylık... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T14:34+0300
2023-01-10T14:34+0300
2023-01-10T14:54+0300
ekonomi
toki
sosyal konut
ekonomi
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TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı netleşti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artış oranını yüzde 15,40 olarak belirlediklerini duyurdu.Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi:
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toki, sosyal konut, ekonomi
toki, sosyal konut, ekonomi
TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde taksitlerdeki artış oranı belli oldu
14:34 10.01.2023 (güncellendi: 14:54 10.01.2023) Abone ol
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TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ'nin aylık ödemelerinde artış oranını yüzde 15.40 olacağını söyledi.
TOKİ
’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı netleşti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artış oranını yüzde 15,40 olarak belirlediklerini duyurdu.
Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi:
"TOKİ her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk."