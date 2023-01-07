https://sputniknews.com.tr/20230107/bakan-murat-ikinci-el-konutlarla-ilgili-calisma-yapacagiz-1065474809.html

Bakan Murat: İkinci el konutlarla ilgili çalışma yapacağız

Bakan Murat: İkinci el konutlarla ilgili çalışma yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya Manavgat'ta yaptığı incelemeler sırasında ikinci el konutlara ilişkin de çalışma yapılacağını... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T00:16+0300

2023-01-07T00:16+0300

2023-01-07T00:19+0300

türkiye

murat kurum

konut

recep tayyip erdoğan

antalya

manavgat

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınının en çok etkilendiği Kalemler Mahallesi'nde inceleme yaptı. Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 yıl gibi kısa sürede tamamladıkları konutların son durumlarını yerinde incelediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yangın sonrası tamamlanan 427 konutun anahtar teslim törenini yarın Kalemler Mahallesi'nde yapılacağını hatırlatan Kurum, yarın Antalya'da 222 sosyal konuttan millet bahçesine, güneş enerji santralinden ticaret merkezine kadar 2,5 milyar liralık 32 eserin açılışının da yapılacağını anımsattı.İklim değişikliğinin insanlık tarihinin gördüğü en büyük krizlerden birisi olarak dünyayı vurmaya devam ettiğini kaydeden Kurum, Türkiye ve Antalya'nın bu etkilerin en yoğun şekilde hissedildiği bölgelerden olduğunu dile getirdi.'İklim krizinin ağır faturalarından birini milletçe yaşadık'Bunun en somut örneğinin 1.5 yıl önce Antalya'da yaşanan orman yangını felaketi olduğunu aktaran Kurum, "İklim krizinin ağır faturalarından birini milletçe yaşadık. Afette şehrimize yeşil rengini veren ağaçlarımızı, ormanlarımızı kaybettik. Can dostlarımızı, hayvanlarımızı yitirdik. Evlerimiz, ahırlarımız zarar gördü. Biz yangının ilk anından itibaren devlet ve millet seferberliğiyle hep buradaydık, vatandaşımızın yanındaydık, sizlerle beraberdik. 81 ilimiz Antalya için seferberlik ruhu ile burada hareket etti. 'Ne aceleniz var' dedikleri süreçte onlara rağmen biz vatandaşı açta, açıkta bırakmamak adına hızlı bir şekilde hareket ettik. Kalemler, Kilimler, Demirciler, Karaburun'da Fatma teyzemizleydik. Oymapınar, Tilkiler, Yaylaalan, Güzelbağ'da milletimizin yanındaydık. Bayır'da Ayşe kardeşimizleydik. Karaöz'de İbrahim amcamızla beraberdik. Afetten zarar görmüş neresi varsa yangının bir kıvılcımı nereye sıçradıysa, biz oraya gittik. O kıvılcım sönene kadar bölgede kaldık" dedi.Yangının son anına kadar tüm ülkenin kalbinin Antalya'da attığına dikkati çeken Kurum, devletin bütün kurumlarının gece gündüz bölgede çalıştığını, hiçbir vatandaşı aç ve açıkta bırakmadıklarını ifade etti.Barınma sorunlarını hızlı çözdüklerini anlatan Kurum, "Afetin hemen ardından hayatı ivedi bir şekilde normale döndürmek için vatandaşlarımızla istişare ederek yeniden imar ve ihya projelerimizi başlattık. Çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle inşa ettiğimiz 427 konutumuzu ve 2 köy konağımızı vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi, afetzede kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yangından etkilenen Alanya, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş'ta 469 konutumuz ve 600 ahırımızın da yapımını hızla sürdürüyoruz" diye konuştu.Bu bölgede sadece yeni yuvalar inşa etmediklerini, sosyal donatılarıyla yaşam merkezi oluşturduklarını dile getiren Kurum, bunun yanında ekolojik restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarını da sürdürdüklerinin altını çizerek "Vatandaşların yüzündeki tebessüm, doğamızın yeniden canlanması mutlulukların en güzeliydi. O gün kapkara olan Kalemler Köyü bugün yemyeşil. Konutuyla, camisiyle, köy konağıyla vatandaşların mutlu huzurlu yaşadığı köy haline geldi. Biz 81 ilimizde çevre ve doğa merkezli çalışmalarımızı yürütüyorum. Bu çalışmaların odağında da insanımız, çevremiz var " şeklinde konuştu.Antalya'ya son 20 yılda 32.5 milyar lirayı aşkın yatırımlar kazandırdıkları bilgisini veren Kurum, sahada yatırım değeri 1.5 milyar lira olan konutlar ve altyapı imalatlarının devam ettiğini bildirdi. Kurum, "81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi" projesi kapsamında tüm Türkiye'de 467 millet bahçesi yaptıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:Kurum, Antalya'da ve tüm Türkiye'deki kiraları aşağıya çekmek adına vatandaşların kendi arsalarına konut yapmalarını sağlayacak çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini milletle paylaştığını anımsatan Kurum, "Bu anlamda Antalya'ya İlk Evim İlk Arsam Projesi kapsamında 7 bin 157 konut inşa edeceğiz. Bu kapsamda merkezde 10 bin, ilçelerde 13 bin olmak üzere toplam 23 bin altyapısı hazır arsalarımızı vatandaşların hizmetine sunacağız. Şehrimizdeki kura çekimlerini 18-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.Yanan bütün köylerdeki altyapıyı inşa edecekleri sözünü verdiklerini anımsatan Kurum, "Bu kapsamda da Antalya'da 8.6 milyar liralık yatırım yaptık, 192 projeyi tamamladık. İnşallah 11 eserimiz de sahada fiilen devam ediyor. Vatandaşımıza ne söz verdiysek o sözleri tutmanın mutluluğunu gururunu hep birlikte yaşıyoruz. O zaman buraları 'Ranta açacaklar, vatandaşın elinden alıp otel arazisi yapacaklar.' dediler. Görüyoruz ki bugün hiçbir alanı otel arazisi olarak açmadık. Milletin emaneti olan yerleri yeniden yapıp yine milletimize sunduk. Yöresel mimariye uygun evleri 1 yıl bile dolmadan vatandaşlarımıza teslim etmeye başladık" şeklinde konuştu.- Yeni Evim KampanyasıYeni Evim Kampanyası ile ilgili süreci kararlı bir şekilde yürüttüklerini anlatan Kurum, şunları aktardı:Kampanyanın vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştığını belirten Kurum, "Sosyal konutta olduğu gibi orta gelirli vatandaşlarımız için de 81 ilde hem yeni konut yapımını hem arzını arttıracak hem de vatandaşlarımızın uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasına imkan sağlayacak bu kampanyayı yürüteceğiz. Bu süreçte fiyat artışına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Gerek yüklenicilerimizin bu projeye yüzde 5 katkılarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ilk 3 yılda vatandaşın daha rahat ödeyebilmesine imkan sağlamak adına ortaya koyduğumuz desteklerle birlikte 81 ilde tüm firmaların dahil olduğu bir kampanyayı yürütüyoruz. Ankara'da İstanbul'da İzmir'de yaşayan gerek memur kardeşlerimiz gerek orta gelirli kardeşlerimiz bu kampanyadan rahatlıkla ev sahibi olabilecekler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nda bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bu vade oranlarının ilk ev yani yeni konutlar için olduğu bilgisini veren Kurum, şunları kaydetti:Kurum, açıklamasının ardından Kalemler Mahellesi'nde yeni evlerine taşınan bazı vatandaşları ziyaret etti.

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murat kurum, konut, recep tayyip erdoğan, antalya, manavgat