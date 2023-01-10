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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/rus-komutan-ukrayna-ordusunun-rostova-saldiri-planlarinin-yer-aldigi-haritalari-gosterdi-1065599841.html
Rus komutan, Ukrayna ordusunun Rostov’a saldırı planlarının yer aldığı haritaları gösterdi
Rus komutan, Ukrayna ordusunun Rostov’a saldırı planlarının yer aldığı haritaları gösterdi
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Rostov-na-Donu ve Taganrog kentlerine saldırı planlarının yer aldığı haritaları gösterdi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T16:52+0300
2023-01-10T16:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
harita
rostov
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Rus birliklerinden birinin komutanı olan Sanıç kod adlı subay, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Avdeyevka yakınlarında terk edilmiş Ukrayna ordusu mevzilerinde bulunan haritalardaki işaretlerden Rostov-na-Donu ve Taranrog kentlerine saldırı planladığının anlaşıldığını söyledi.Sovyet şablonuna göre basılan haritaların üzerlerinde Sovyet yer adlarının görüldüğü ve özellikle Mariupol şehrinin Jdanov olarak gösterildiğini belirten Rus komutan, “Burada görünen Rostov-na-Donu, işaretler, güzergahlar, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Harkov. Hareket hem bizim yönümüze hem de ters yöne doğru. Bu, düşman kuvvetleri ve araçlarının hem bizim yönümüze hem de ters istikametteki hareket yönü. Buna dayanarak birliklerin ve araçların hareket yönünü belirlemek mümkün. İstikametlerden biri Rostov-na-Donu ve Taranrog. Muhtemelen ya buraları ele geçirmek istediler ya da istiyorlar” dedi.Komutana göre haritalar, Avdeyevka yakınlarında ele geçirilen Ukrayna birliklerine ait mevzi ve karargahlarda yapılan aramalarda bulundu. Ele geçirilen materyallerin teslim edildiği ilgili organların uzmanları, saldırı planlarının yer aldığı işaretlerin en geç Temmuz 2022’de konduğunu saptadı.Eski haritalardaki verilerin daha doğru coğrafi bilgilere göre düzeltildiğini gösteren çok sayıda +6 işareti olduğuna dikkat çeken komutan, “Bu durumda, bu muhtemelen açıların tanımlanması ve yönlere göre derecelerin eklenmesidir, çünkü haritalar çok eski ve üzerlerine eklenen bilgiler yeni. Belki, haritalarda kendilerine göre bazı düzenlemeler yapmış olabilirler, ya da bu hareket güzergahı işaretleri, belirledikleri yönleri kendi haritalarına göre takip etmek için konmuş olabilir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230109/ukrayna-savunma-bakan-yardimcisi-malyar-ordumuzun-muharebe-etkinligi-acemi-erler-yuzunden-dustu-1065569047.html
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rusya, ukrayna, harita, rostov
rusya, ukrayna, harita, rostov

Rus komutan, Ukrayna ordusunun Rostov’a saldırı planlarının yer aldığı haritaları gösterdi

16:52 10.01.2023
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV
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Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Rostov-na-Donu ve Taganrog kentlerine saldırı planlarının yer aldığı haritaları gösterdi.
Rus birliklerinden birinin komutanı olan Sanıç kod adlı subay, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Avdeyevka yakınlarında terk edilmiş Ukrayna ordusu mevzilerinde bulunan haritalardaki işaretlerden Rostov-na-Donu ve Taranrog kentlerine saldırı planladığının anlaşıldığını söyledi.
Sovyet şablonuna göre basılan haritaların üzerlerinde Sovyet yer adlarının görüldüğü ve özellikle Mariupol şehrinin Jdanov olarak gösterildiğini belirten Rus komutan, “Burada görünen Rostov-na-Donu, işaretler, güzergahlar, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Harkov. Hareket hem bizim yönümüze hem de ters yöne doğru. Bu, düşman kuvvetleri ve araçlarının hem bizim yönümüze hem de ters istikametteki hareket yönü. Buna dayanarak birliklerin ve araçların hareket yönünü belirlemek mümkün. İstikametlerden biri Rostov-na-Donu ve Taranrog. Muhtemelen ya buraları ele geçirmek istediler ya da istiyorlar” dedi.
Komutana göre haritalar, Avdeyevka yakınlarında ele geçirilen Ukrayna birliklerine ait mevzi ve karargahlarda yapılan aramalarda bulundu. Ele geçirilen materyallerin teslim edildiği ilgili organların uzmanları, saldırı planlarının yer aldığı işaretlerin en geç Temmuz 2022’de konduğunu saptadı.
Eski haritalardaki verilerin daha doğru coğrafi bilgilere göre düzeltildiğini gösteren çok sayıda +6 işareti olduğuna dikkat çeken komutan, “Bu durumda, bu muhtemelen açıların tanımlanması ve yönlere göre derecelerin eklenmesidir, çünkü haritalar çok eski ve üzerlerine eklenen bilgiler yeni. Belki, haritalarda kendilerine göre bazı düzenlemeler yapmış olabilirler, ya da bu hareket güzergahı işaretleri, belirledikleri yönleri kendi haritalarına göre takip etmek için konmuş olabilir” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
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