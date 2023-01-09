https://sputniknews.com.tr/20230109/ukrayna-savunma-bakan-yardimcisi-malyar-ordumuzun-muharebe-etkinligi-acemi-erler-yuzunden-dustu-1065569047.html

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar: Ordumuzun muharebe etkinliği acemi erler yüzünden düştü

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar: Ordumuzun muharebe etkinliği acemi erler yüzünden düştü

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna ordusunun muharebe etkinliğinin çok sayıda acemi er yüzünden düştüğünü belirtti. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T23:33+0300

2023-01-09T23:33+0300

2023-01-09T23:33+0300

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Ukrayna ordusunun büyük kısmının, muharebe etkinliği ve dayanıklılık sorunu yaşayan acemi erlerden oluştuğunu söyleyen Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, “Son döneme kadar sivil olan bu kişilerin, savaş gerçeklerinden doğan ruhsal ve fiziksel son derece zor bir sınavdan geçtiğini, olgun bir toplum olarak anlamamız gerekiyor” ifadesini kullandı.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, askerlerin firar, itaatsizlik ve askeri emirlere uymama nedeniyle cezalarını artırma çağrısında bulunmuştu. Zalujnıy, bunun ordudaki disiplini güçlendireceğini ve firarları önleyeceğini savunmuştu.

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