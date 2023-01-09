https://sputniknews.com.tr/20230109/ukrayna-tiyatrolarda-caykovski-dostoyevski-puskinin-eserlerini-yasaklamak-istiyor-1065568837.html

Ukrayna, tiyatrolarda Çaykovski, Dostoyevski, Puşkin'in eserlerini yasaklama çağrısında bulundu

Ukrayna, tiyatrolarda Çaykovski, Dostoyevski, Puşkin'in eserlerini yasaklama çağrısında bulundu

Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, ülkedeki tiyatrolarda, Rus besteciler, şairler ve yazarların eserlerini geçici olarak yasaklama çağrısında bulundu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T23:29+0300

2023-01-09T23:29+0300

2023-01-09T23:32+0300

ukrayna krizi

rus

sanat

tiyatro

besteci

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Tkaçenko, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için (Rus beteci Pyotr) Çaykovski, (Rus şair Aleksandr) Puşkin, (Rus yazar Fyodor) Dostoyevski, Ukrayna’ya karşı mücadele aracıysa önde gelen tiyatrolarımızda eserlerine geçici kısıtlamaların uygulanması gerektiği açık” ifadesini kullandı.Bakan, Rusların yerini Ukraynalı ve Avrupalı bestekarların eserlerinin alabileceğini söyledi.Tkaçenko daha önce Çaykovski’in adını taşıyan Ulusal Konservatuar’ı, adından vazgeçmeyi reddettiği nedeniyle kınamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221207/bir-grup-ukraynali-la-scalanin-acilisinda-rus-operasindan-bir-eserin-sahnelenmesini-protesto-etti-1064318822.html

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rus, sanat, tiyatro, besteci