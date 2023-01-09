https://sputniknews.com.tr/20230109/ukrayna-tiyatrolarda-caykovski-dostoyevski-puskinin-eserlerini-yasaklamak-istiyor-1065568837.html
Ukrayna, tiyatrolarda Çaykovski, Dostoyevski, Puşkin'in eserlerini yasaklama çağrısında bulundu
Ukrayna, tiyatrolarda Çaykovski, Dostoyevski, Puşkin'in eserlerini yasaklama çağrısında bulundu
Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, ülkedeki tiyatrolarda, Rus besteciler, şairler ve yazarların eserlerini geçici olarak yasaklama çağrısında bulundu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T23:29+0300
2023-01-09T23:29+0300
2023-01-09T23:32+0300
ukrayna krizi
rus
sanat
tiyatro
besteci
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Tkaçenko, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için (Rus beteci Pyotr) Çaykovski, (Rus şair Aleksandr) Puşkin, (Rus yazar Fyodor) Dostoyevski, Ukrayna’ya karşı mücadele aracıysa önde gelen tiyatrolarımızda eserlerine geçici kısıtlamaların uygulanması gerektiği açık” ifadesini kullandı.Bakan, Rusların yerini Ukraynalı ve Avrupalı bestekarların eserlerinin alabileceğini söyledi.Tkaçenko daha önce Çaykovski’in adını taşıyan Ulusal Konservatuar’ı, adından vazgeçmeyi reddettiği nedeniyle kınamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/bir-grup-ukraynali-la-scalanin-acilisinda-rus-operasindan-bir-eserin-sahnelenmesini-protesto-etti-1064318822.html
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rus, sanat, tiyatro, besteci
Ukrayna, tiyatrolarda Çaykovski, Dostoyevski, Puşkin'in eserlerini yasaklama çağrısında bulundu
23:29 09.01.2023 (güncellendi: 23:32 09.01.2023) Abone ol
Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, ülkedeki tiyatrolarda, Rus besteciler, şairler ve yazarların eserlerini geçici olarak yasaklama çağrısında bulundu.
Tkaçenko, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için (Rus beteci Pyotr) Çaykovski, (Rus şair Aleksandr) Puşkin, (Rus yazar Fyodor) Dostoyevski, Ukrayna’ya karşı mücadele aracıysa önde gelen tiyatrolarımızda eserlerine geçici kısıtlamaların uygulanması gerektiği açık” ifadesini kullandı.
Bakan, Rusların yerini Ukraynalı ve Avrupalı bestekarların eserlerinin alabileceğini söyledi.
Tkaçenko daha önce Çaykovski’in adını taşıyan Ulusal Konservatuar’ı, adından vazgeçmeyi reddettiği nedeniyle kınamıştı.