https://sputniknews.com.tr/20221226/ukraynada-maksim-gorki-ve-valeriy-ckalov-anitlari-sokuldu-1065070285.html
Ukrayna'da Maksim Gorki ve Valeriy Çkalov anıtları söküldü
Ukrayna'da Maksim Gorki ve Valeriy Çkalov anıtları söküldü
Ukrayna’da yöneticiler, ülkeyi ‘Sovyet ve Rus tarihi’yle bağlarından koparma gerekçesiyle heykelleri kaldırmaya devam ediyor.
Ukrayna’nın Dnipro kentinde bu... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T22:17+0300
2022-12-26T22:17+0300
2022-12-26T22:24+0300
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Ukrayna’nın Dnipro kentinde, eserleri birçok dile çevrilen, sosyalist gerçekçi edebiyatın en önemli isimlerinden biri kabul edilen Sovyet yazar Maksim Gorki ve efsanevi Sovyet test pilotu Valeriy Çkalov anısına dikilen anıtlar kaldırıldı.Dnipro Belediye Başkanı Boris Filatov, ülkeyi ‘Rus ve SSCB tarihinden arındırma’ çalışmaları kapsamında, bugün kaldırılan anıtı belediye işletmelerine ait arazilerden birine götürüldüğünü aktardı. Dnipro doğumlu heykeltraş Nikolay Krasotin tarafından yapılan ve açılışı 1977 yılında gerçekleştirilen Maksim Gorki anıtı, 2017 ve 2021 yılları arasında da birçok kez saldırıya maruz kalmıştı.Aynı kentte yaklaşık iki hafta önce Rus şair Aleksandr Puşkin’in anıtı ve Sovyetler Birliği döneminde dikilen izci kahraman Volodya Dubinin’in anıtı yıkılmıştı.Kent yetkililerinin bildirdiği üzere bu yakınlarda Rusya İmparatorluğu İçişleri Bakanı Aleksandr Bulıgin, bilim insanı Mihail Lomonosov, Korgeneral Efim Puşkin ve Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanı Aleksandr Morozov gibi kişilerin anısına dikilen birkaç anıtın daha yıkılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/rusyadan-sovyet-anitlarinin-yikildigi-letonyaya-protesto-notasi-1063301950.html
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sscb, rusya, valeriy çkalov
Ukrayna'da Maksim Gorki ve Valeriy Çkalov anıtları söküldü
22:17 26.12.2022 (güncellendi: 22:24 26.12.2022) Abone ol
Ukrayna’da yöneticiler, ülkeyi ‘Sovyet ve Rus tarihi’yle bağlarından koparma gerekçesiyle heykelleri kaldırmaya devam ediyor.
Ukrayna’nın Dnipro kentinde bu sabah saatlerinde yazar Maksim Gorkiy ve uçak pilotu Valeriy Çkalov anıtları söküldü.
Ukrayna’nın Dnipro kentinde, eserleri birçok dile çevrilen, sosyalist gerçekçi edebiyatın en önemli isimlerinden biri kabul edilen Sovyet yazar Maksim Gorki ve efsanevi Sovyet test pilotu Valeriy Çkalov anısına dikilen anıtlar kaldırıldı.
Dnipro Belediye Başkanı Boris Filatov, ülkeyi ‘Rus ve SSCB tarihinden arındırma’ çalışmaları kapsamında, bugün kaldırılan anıtı belediye işletmelerine ait arazilerden birine götürüldüğünü aktardı.
Dnipro doğumlu heykeltraş Nikolay Krasotin tarafından yapılan ve açılışı 1977 yılında gerçekleştirilen Maksim Gorki anıtı, 2017 ve 2021 yılları arasında da birçok kez saldırıya maruz kalmıştı.
Aynı kentte yaklaşık iki hafta önce Rus şair Aleksandr Puşkin’in anıtı ve Sovyetler Birliği döneminde dikilen izci kahraman Volodya Dubinin’in anıtı yıkılmıştı.
Kent yetkililerinin bildirdiği üzere bu yakınlarda Rusya İmparatorluğu İçişleri Bakanı Aleksandr Bulıgin, bilim insanı Mihail Lomonosov, Korgeneral Efim Puşkin ve Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanı Aleksandr Morozov gibi kişilerin anısına dikilen birkaç anıtın daha yıkılması planlanıyor.