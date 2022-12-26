https://sputniknews.com.tr/20221226/ukraynada-maksim-gorki-ve-valeriy-ckalov-anitlari-sokuldu-1065070285.html

Ukrayna'da Maksim Gorki ve Valeriy Çkalov anıtları söküldü

Ukrayna'da Maksim Gorki ve Valeriy Çkalov anıtları söküldü

Ukrayna’da yöneticiler, ülkeyi ‘Sovyet ve Rus tarihi’yle bağlarından koparma gerekçesiyle heykelleri kaldırmaya devam ediyor. Ukrayna’nın Dnipro kentinde bu... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T22:17+0300

2022-12-26T22:17+0300

2022-12-26T22:24+0300

ukrayna krizi

sscb

rusya

valeriy çkalov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065070477_1:0:520:292_1920x0_80_0_0_0dc0681b853ec31a277e4cd510103c64.png

Ukrayna’nın Dnipro kentinde, eserleri birçok dile çevrilen, sosyalist gerçekçi edebiyatın en önemli isimlerinden biri kabul edilen Sovyet yazar Maksim Gorki ve efsanevi Sovyet test pilotu Valeriy Çkalov anısına dikilen anıtlar kaldırıldı.Dnipro Belediye Başkanı Boris Filatov, ülkeyi ‘Rus ve SSCB tarihinden arındırma’ çalışmaları kapsamında, bugün kaldırılan anıtı belediye işletmelerine ait arazilerden birine götürüldüğünü aktardı. Dnipro doğumlu heykeltraş Nikolay Krasotin tarafından yapılan ve açılışı 1977 yılında gerçekleştirilen Maksim Gorki anıtı, 2017 ve 2021 yılları arasında da birçok kez saldırıya maruz kalmıştı.Aynı kentte yaklaşık iki hafta önce Rus şair Aleksandr Puşkin’in anıtı ve Sovyetler Birliği döneminde dikilen izci kahraman Volodya Dubinin’in anıtı yıkılmıştı.Kent yetkililerinin bildirdiği üzere bu yakınlarda Rusya İmparatorluğu İçişleri Bakanı Aleksandr Bulıgin, bilim insanı Mihail Lomonosov, Korgeneral Efim Puşkin ve Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanı Aleksandr Morozov gibi kişilerin anısına dikilen birkaç anıtın daha yıkılması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221110/rusyadan-sovyet-anitlarinin-yikildigi-letonyaya-protesto-notasi-1063301950.html

sscb

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sscb, rusya, valeriy çkalov