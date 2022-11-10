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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/rusyadan-sovyet-anitlarinin-yikildigi-letonyaya-protesto-notasi-1063301950.html
Rusya’dan, Sovyet anıtlarının yıkıldığı Letonya’ya protesto notası
Rusya’dan, Sovyet anıtlarının yıkıldığı Letonya’ya protesto notası
Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Letonya’nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstiņs’e, Letonya yönetiminin Rus mülkiyetine yönelik yasadışı eylemleriyle... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T19:16+0300
2022-11-10T19:16+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya’nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstins’in bakanlığa çağrıldığını belirterek, “Letonya Büyükelçisine, Letonya’da Sovyet anıtlarının sökülmesine yönelik devam eden devlet vandalizm politikasıyla ilgili kararlı protesto dile getirildi” diye açıkladı.Ayrıca Letonya yönetiminin, Riga’daki Rus Kültür Merkezi ve Yurmala şehrindeki Yantarnıy Bereg adlı sanatoryumunun çalışmalarına, bu Rus mülkiyetine el koyma amacıyla engel oluşturma yönündeki yasadışı adımlar attığı kaydedildi.Bu hasımca adımlardan tüm sorumluluğunun tamamen Letonya’ya ait olduğu kaydedilen açıklamada, “Riga için kesinlikle hassas olacak asimetrik olanlar da dahil misilleme adımları atma hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadesine yer verildi.Letonya’nın Rezenke şehrinde, 9 Kasım Çarşamba günü, halk arasında “Alyoşa” olarak bilinen “Rezekne’nin Kurtarıcıları” adlı Sovyet anıtı yıkıldı. “Alyoşa”, Letonya’daki büyük Sovyet anıtlarının sonuncusuydu. Letonya’da haziran ayında tüm Sovyet anıtlarının 15 Kasım’a kadar yıkılmasını öngören karar alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221109/letonyada-sovyet-doneminden-kalma-heykelin-sokumune-baslandi-1063236086.html
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letonya, rusya, sscb, nota
letonya, rusya, sscb, nota

Rusya’dan, Sovyet anıtlarının yıkıldığı Letonya’ya protesto notası

19:16 10.11.2022
© SputnikRiga - Sovyet anıtı
Riga - Sovyet anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Letonya’nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstiņs’e, Letonya yönetiminin Rus mülkiyetine yönelik yasadışı eylemleriyle ilgili protesto bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya’nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstins’in bakanlığa çağrıldığını belirterek, “Letonya Büyükelçisine, Letonya’da Sovyet anıtlarının sökülmesine yönelik devam eden devlet vandalizm politikasıyla ilgili kararlı protesto dile getirildi” diye açıkladı.
Ayrıca Letonya yönetiminin, Riga’daki Rus Kültür Merkezi ve Yurmala şehrindeki Yantarnıy Bereg adlı sanatoryumunun çalışmalarına, bu Rus mülkiyetine el koyma amacıyla engel oluşturma yönündeki yasadışı adımlar attığı kaydedildi.
Bu hasımca adımlardan tüm sorumluluğunun tamamen Letonya’ya ait olduğu kaydedilen açıklamada, “Riga için kesinlikle hassas olacak asimetrik olanlar da dahil misilleme adımları atma hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadesine yer verildi.
Letonya’nın Rezenke şehrinde, 9 Kasım Çarşamba günü, halk arasında “Alyoşa” olarak bilinen “Rezekne’nin Kurtarıcıları” adlı Sovyet anıtı yıkıldı. “Alyoşa”, Letonya’daki büyük Sovyet anıtlarının sonuncusuydu. Letonya’da haziran ayında tüm Sovyet anıtlarının 15 Kasım’a kadar yıkılmasını öngören karar alınmıştı.
Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Sovyet Zafer Anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
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