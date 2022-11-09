https://sputniknews.com.tr/20221109/letonyada-sovyet-doneminden-kalma-heykelin-sokumune-baslandi-1063236086.html
Letonya'da Sovyet döneminden kalma heykelin sökümüne başlandı
Letonya'da Sovyet döneminden kalma heykelin sökümüne başlandı
Letonya'nın Rezekne kentinde Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen 'Alyoşa' isimli tartışmalı heykelin söküm çalışmaları başladı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T13:26+0300
2022-11-09T13:26+0300
2022-11-09T13:26+0300
ukrayna krizi
letonya
sovyetler birliği
anıt
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Letonya Televizyonu'nun bildirdiğine göre, hafif makineli bir tüfeği elinde tutan Kızıl Ordu askerini temsil eden, ülkede tartışmalara neden olan heykelin etrafı çitlerle çevrildi ve bu sabah söküm işlemleri başlatıldı.Yaklaşık bir aydır gruplar halinde söz konusu heykele gidenler, çiçek ve mum bırakıyordu.Rezekne Belediye Başkanı Aleksandrs Bartasevics, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, bu heykelin Rezekne'yi faşist işgalden kurtaranları temsil ettiğini vurguladı.Söz konusu videoda Rusça konuşmayı tercih eden Bartasevics, heykele tepki gösterilmesini eleştirdi.Bartasevics, Letonya'da yaşayan Rusların sadece Rus oldukları için büyük baskı altında olduklarını belirterek "Bu hepimiz için bir trajedi hem Ukrayna hem de Rusya için bir an önce barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.Söz konusu heykelin sökülmesini barbarlık olarak nitelendiren Bartasevics, Alyoşa olarak bilinen anıtın mezarlığa taşınması için hükümetle uzlaşmaya çalıştığını ancak bu çözümlerin reddedildiğini öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20221031/letonyada-2-dunya-savasinda-fasizme-karsi-kizil-ordu-zaferini-temsil-eden-bir-anit-daha-yikildi-1062910238.html
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letonya, sovyetler birliği, anıt
letonya, sovyetler birliği, anıt
Letonya'da Sovyet döneminden kalma heykelin sökümüne başlandı
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Letonya'nın Rezekne kentinde Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen 'Alyoşa' isimli tartışmalı heykelin söküm çalışmaları başladı.
Letonya Televizyonu'nun bildirdiğine göre, hafif makineli bir tüfeği elinde tutan Kızıl Ordu askerini temsil eden, ülkede tartışmalara neden olan heykelin etrafı çitlerle çevrildi ve bu sabah söküm işlemleri başlatıldı.
Yaklaşık bir aydır gruplar halinde söz konusu heykele gidenler, çiçek ve mum bırakıyordu.
Rezekne Belediye Başkanı Aleksandrs Bartasevics, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, bu heykelin Rezekne'yi faşist işgalden kurtaranları temsil ettiğini vurguladı.
Söz konusu videoda Rusça konuşmayı tercih eden Bartasevics, heykele tepki gösterilmesini eleştirdi.
Bartasevics, Letonya'da yaşayan Rusların sadece Rus oldukları için büyük baskı altında olduklarını belirterek "Bu hepimiz için bir trajedi hem Ukrayna hem de Rusya için bir an önce barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Söz konusu heykelin sökülmesini barbarlık olarak nitelendiren Bartasevics, Alyoşa olarak bilinen anıtın mezarlığa taşınması için hükümetle uzlaşmaya çalıştığını ancak bu çözümlerin reddedildiğini öne sürdü.