https://sputniknews.com.tr/20221031/letonyada-2-dunya-savasinda-fasizme-karsi-kizil-ordu-zaferini-temsil-eden-bir-anit-daha-yikildi-1062910238.html
Letonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı Kızıl Ordu zaferini temsil eden bir anıt daha yıkıldı
Letonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı Kızıl Ordu zaferini temsil eden bir anıt daha yıkıldı
Letonya’nın Daugavpils şehrinde, Sovyet askerlerin yüzlerini taşıyan dikilitaş belediye tarafından yıkıldı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T19:22+0300
2022-10-31T19:22+0300
2022-10-31T19:26+0300
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LSM portalının aktardığına göre, Litvanya'da geçen hafta sonu vatandaşlar, anıta çiçek bırakmak ve fotoğraf çektirmek için toplandı. Sovyet askerlerinin anısına çiçek bırakmak için toplanıldığı esnada yıkım ekiplerinin gelmesi üzerine anmaya katılanlar, yıkımı protesto etti. Polis, protestoya müdahale sırasında 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Dikilitaşın yıkımı dün gece gerçekleşti.Letonya parlamentosu, Rusya hükümetiyle imzalanan Sovyet askerlerin anıtlarını korumayla ilgili anlaşmayı feshetmişti. Bunun üzerinde Riga Kurtarıcıları Anıtı dahil ülke genelindeki Sovyet anıtları yıkılmaya başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/polonya-nazi-birliklerine-karsi-savasan-kizil-ordu-askerleri-anisina-dikilen-anitlari-yikti-1062803573.html
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letonya, sscb, faşizm, heykel
letonya, sscb, faşizm, heykel
Letonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı Kızıl Ordu zaferini temsil eden bir anıt daha yıkıldı
19:22 31.10.2022 (güncellendi: 19:26 31.10.2022) Abone ol
Letonya’nın Daugavpils şehrinde, Sovyet askerlerin yüzlerini taşıyan dikilitaş belediye tarafından yıkıldı.
LSM
portalının aktardığına göre, Litvanya'da geçen hafta sonu vatandaşlar, anıta çiçek bırakmak ve fotoğraf çektirmek için toplandı. Sovyet askerlerinin anısına çiçek bırakmak için toplanıldığı esnada yıkım ekiplerinin gelmesi üzerine anmaya katılanlar, yıkımı protesto etti.
Polis, protestoya müdahale sırasında 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Dikilitaşın yıkımı dün gece gerçekleşti.
Letonya parlamentosu, Rusya hükümetiyle imzalanan Sovyet askerlerin anıtlarını korumayla ilgili anlaşmayı feshetmişti. Bunun üzerinde Riga Kurtarıcıları Anıtı dahil ülke genelindeki Sovyet anıtları yıkılmaya başlandı.