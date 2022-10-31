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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/letonyada-2-dunya-savasinda-fasizme-karsi-kizil-ordu-zaferini-temsil-eden-bir-anit-daha-yikildi-1062910238.html
Letonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı Kızıl Ordu zaferini temsil eden bir anıt daha yıkıldı
Letonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı Kızıl Ordu zaferini temsil eden bir anıt daha yıkıldı
Letonya’nın Daugavpils şehrinde, Sovyet askerlerin yüzlerini taşıyan dikilitaş belediye tarafından yıkıldı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T19:22+0300
2022-10-31T19:26+0300
ukrayna krizi
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faşizm
heykel
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LSM portalının aktardığına göre, Litvanya'da geçen hafta sonu vatandaşlar, anıta çiçek bırakmak ve fotoğraf çektirmek için toplandı. Sovyet askerlerinin anısına çiçek bırakmak için toplanıldığı esnada yıkım ekiplerinin gelmesi üzerine anmaya katılanlar, yıkımı protesto etti. Polis, protestoya müdahale sırasında 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Dikilitaşın yıkımı dün gece gerçekleşti.Letonya parlamentosu, Rusya hükümetiyle imzalanan Sovyet askerlerin anıtlarını korumayla ilgili anlaşmayı feshetmişti. Bunun üzerinde Riga Kurtarıcıları Anıtı dahil ülke genelindeki Sovyet anıtları yıkılmaya başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/polonya-nazi-birliklerine-karsi-savasan-kizil-ordu-askerleri-anisina-dikilen-anitlari-yikti-1062803573.html
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letonya, sscb, faşizm, heykel

Letonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı Kızıl Ordu zaferini temsil eden bir anıt daha yıkıldı

19:22 31.10.2022 (güncellendi: 19:26 31.10.2022)
© Telegram/ RTLetonya'da, Kızıl Ordu askerlerini temsil eden bir anıt daha yıkıldı
Letonya'da, Kızıl Ordu askerlerini temsil eden bir anıt daha yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© Telegram/ RT
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Letonya’nın Daugavpils şehrinde, Sovyet askerlerin yüzlerini taşıyan dikilitaş belediye tarafından yıkıldı.
LSM portalının aktardığına göre, Litvanya'da geçen hafta sonu vatandaşlar, anıta çiçek bırakmak ve fotoğraf çektirmek için toplandı. Sovyet askerlerinin anısına çiçek bırakmak için toplanıldığı esnada yıkım ekiplerinin gelmesi üzerine anmaya katılanlar, yıkımı protesto etti.
Polis, protestoya müdahale sırasında 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dikilitaşın yıkımı dün gece gerçekleşti.
Letonya parlamentosu, Rusya hükümetiyle imzalanan Sovyet askerlerin anıtlarını korumayla ilgili anlaşmayı feshetmişti. Bunun üzerinde Riga Kurtarıcıları Anıtı dahil ülke genelindeki Sovyet anıtları yıkılmaya başlandı.
Polonya Nazi Almanya’sına karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 askeri anıtı imha etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
DÜNYA
Polonya, Nazi birliklerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen anıtları yıktı
28 Ekim, 14:02
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