https://sputniknews.com.tr/20221031/letonyada-2-dunya-savasinda-fasizme-karsi-kizil-ordu-zaferini-temsil-eden-bir-anit-daha-yikildi-1062910238.html

Letonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı Kızıl Ordu zaferini temsil eden bir anıt daha yıkıldı

Letonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı Kızıl Ordu zaferini temsil eden bir anıt daha yıkıldı

Letonya’nın Daugavpils şehrinde, Sovyet askerlerin yüzlerini taşıyan dikilitaş belediye tarafından yıkıldı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T19:22+0300

2022-10-31T19:22+0300

2022-10-31T19:26+0300

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LSM portalının aktardığına göre, Litvanya'da geçen hafta sonu vatandaşlar, anıta çiçek bırakmak ve fotoğraf çektirmek için toplandı. Sovyet askerlerinin anısına çiçek bırakmak için toplanıldığı esnada yıkım ekiplerinin gelmesi üzerine anmaya katılanlar, yıkımı protesto etti. Polis, protestoya müdahale sırasında 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Dikilitaşın yıkımı dün gece gerçekleşti.Letonya parlamentosu, Rusya hükümetiyle imzalanan Sovyet askerlerin anıtlarını korumayla ilgili anlaşmayı feshetmişti. Bunun üzerinde Riga Kurtarıcıları Anıtı dahil ülke genelindeki Sovyet anıtları yıkılmaya başlandı.

https://sputniknews.com.tr/20221028/polonya-nazi-birliklerine-karsi-savasan-kizil-ordu-askerleri-anisina-dikilen-anitlari-yikti-1062803573.html

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