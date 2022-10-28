Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221028/polonya-nazi-birliklerine-karsi-savasan-kizil-ordu-askerleri-anisina-dikilen-anitlari-yikti-1062803573.html
Polonya, Nazi birliklerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen anıtları yıktı
Polonya, Nazi birliklerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen anıtları yıktı
Polonya Nazi Almanya’sına karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 askeri anıtı imha etti. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T14:02+0300
2022-10-28T14:02+0300
dünya
polonya
nazi almanyası
kızıl ordu
sovyetler birliği
anıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062803427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55d57503f955b56e93f3beef2718d9fa.jpg
Sovyetler Birliği'nin izlerini silme girişimleri kapsamında Polonya, 1945’te Nazi Almanya’sı birliklerine karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 anıtı yıktı. Byczyna, Bobolice, Glubczyce ve Staszow bölgelerinde yer alan anıtlar işçiler tarafından vinçler kullanılarak yıkılıp kaldırıldı.Glubczyce’de anıtın önünde konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Devlet Tarih Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki, anıtların 'kendi halkını ve diğer ulusları köleleştirip ve öldürmekle suçlanan bir sistemi temsil ettiğini' savundu. Öte yandan, Rusya yasalarına göre ülke dışında bulunan Sovyet ordusu anıtlarını kaldıranlara karşı üç yıla kadar hapis cezası veriliyor.
polonya
nazi almanyası
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062803427_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6a688569006c28cffeb544fa7f83775.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, nazi almanyası, kızıl ordu, sovyetler birliği, anıt
polonya, nazi almanyası, kızıl ordu, sovyetler birliği, anıt

Polonya, Nazi birliklerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen anıtları yıktı

14:02 28.10.2022
© İHA / KRZYSZTOF SWIDERSKIPolonya Nazi Almanya’sına karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 askeri anıtı imha etti.
Polonya Nazi Almanya’sına karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 askeri anıtı imha etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© İHA / KRZYSZTOF SWIDERSKI
Abone olTelegram
Polonya Nazi Almanya’sına karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 askeri anıtı imha etti.
Sovyetler Birliği'nin izlerini silme girişimleri kapsamında Polonya, 1945’te Nazi Almanya’sı birliklerine karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 anıtı yıktı.
Byczyna, Bobolice, Glubczyce ve Staszow bölgelerinde yer alan anıtlar işçiler tarafından vinçler kullanılarak yıkılıp kaldırıldı.
Glubczyce’de anıtın önünde konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Devlet Tarih Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki, anıtların 'kendi halkını ve diğer ulusları köleleştirip ve öldürmekle suçlanan bir sistemi temsil ettiğini' savundu.
Öte yandan, Rusya yasalarına göre ülke dışında bulunan Sovyet ordusu anıtlarını kaldıranlara karşı üç yıla kadar hapis cezası veriliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала