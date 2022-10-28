https://sputniknews.com.tr/20221028/polonya-nazi-birliklerine-karsi-savasan-kizil-ordu-askerleri-anisina-dikilen-anitlari-yikti-1062803573.html

Polonya, Nazi birliklerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen anıtları yıktı

Polonya, Nazi birliklerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen anıtları yıktı

Polonya Nazi Almanya’sına karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 askeri anıtı imha etti. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T14:02+0300

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kızıl ordu

sovyetler birliği

anıt

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Sovyetler Birliği'nin izlerini silme girişimleri kapsamında Polonya, 1945’te Nazi Almanya’sı birliklerine karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 anıtı yıktı. Byczyna, Bobolice, Glubczyce ve Staszow bölgelerinde yer alan anıtlar işçiler tarafından vinçler kullanılarak yıkılıp kaldırıldı.Glubczyce’de anıtın önünde konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Devlet Tarih Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki, anıtların 'kendi halkını ve diğer ulusları köleleştirip ve öldürmekle suçlanan bir sistemi temsil ettiğini' savundu. Öte yandan, Rusya yasalarına göre ülke dışında bulunan Sovyet ordusu anıtlarını kaldıranlara karşı üç yıla kadar hapis cezası veriliyor.

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sovyetler birliği

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polonya, nazi almanyası, kızıl ordu, sovyetler birliği, anıt