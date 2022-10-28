https://sputniknews.com.tr/20221028/polonya-nazi-birliklerine-karsi-savasan-kizil-ordu-askerleri-anisina-dikilen-anitlari-yikti-1062803573.html
Polonya, Nazi birliklerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen anıtları yıktı
Polonya, Nazi birliklerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen anıtları yıktı
Polonya Nazi Almanya’sına karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 askeri anıtı imha etti. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T14:02+0300
2022-10-28T14:02+0300
2022-10-28T14:02+0300
dünya
polonya
nazi almanyası
kızıl ordu
sovyetler birliği
anıt
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Sovyetler Birliği'nin izlerini silme girişimleri kapsamında Polonya, 1945’te Nazi Almanya’sı birliklerine karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 anıtı yıktı. Byczyna, Bobolice, Glubczyce ve Staszow bölgelerinde yer alan anıtlar işçiler tarafından vinçler kullanılarak yıkılıp kaldırıldı.Glubczyce’de anıtın önünde konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Devlet Tarih Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki, anıtların 'kendi halkını ve diğer ulusları köleleştirip ve öldürmekle suçlanan bir sistemi temsil ettiğini' savundu. Öte yandan, Rusya yasalarına göre ülke dışında bulunan Sovyet ordusu anıtlarını kaldıranlara karşı üç yıla kadar hapis cezası veriliyor.
polonya
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polonya, nazi almanyası, kızıl ordu, sovyetler birliği, anıt
polonya, nazi almanyası, kızıl ordu, sovyetler birliği, anıt
Polonya, Nazi birliklerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen anıtları yıktı
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Polonya Nazi Almanya’sına karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 askeri anıtı imha etti.
Sovyetler Birliği'nin izlerini silme girişimleri kapsamında Polonya, 1945’te Nazi Almanya’sı birliklerine karşı savaşırken hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına dikilen 4 anıtı yıktı.
Byczyna, Bobolice, Glubczyce ve Staszow bölgelerinde yer alan anıtlar işçiler tarafından vinçler kullanılarak yıkılıp kaldırıldı.
Glubczyce’de anıtın önünde konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Devlet Tarih Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki, anıtların 'kendi halkını ve diğer ulusları köleleştirip ve öldürmekle suçlanan bir sistemi temsil ettiğini' savundu.
Öte yandan, Rusya yasalarına göre ülke dışında bulunan Sovyet ordusu anıtlarını kaldıranlara karşı üç yıla kadar hapis cezası veriliyor.