https://sputniknews.com.tr/20230110/muhsin-yazicioglu-ile-ayni-helikopterde-hayatini-kaybedenlerin-kaninda-yeniden-inceleme-yapilacak-1065602812.html

Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kanında yeniden inceleme yapılacak

Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kanında yeniden inceleme yapılacak

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kan örneklerinde karbonmonoksit gazı... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T19:13+0300

2023-01-10T19:13+0300

2023-01-10T19:13+0300

türkiye

muhsin yazıcıoğlu

kan

karbonmonoksit

helikopter

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Yazıcıoğlu davasının avukatları, bir kişinin, Muhsin Yazıcıoğlu ile düşen helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in çantasına "karbonmonoksit gazı salgılayan cihaz konulduğu, basınçla birlikte bu cihazdan çıkan gazdan herkesin zehirlendiği ve helikopterin bu yüzden düştüğü" yönündeki ihbarı üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.Avukatlar, merhum Yazıcıoğlu ile birlikte 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin kan örneklerinde karbonmonoksit gazının olup olmadığının araştırılmasını talep etti.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, talep üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumunda bir üst kurula yazı yazdı.Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin kanlarının 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden inceleneceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221007/yazicioglunun-koruma-polisinin-olumu-sorusturmasinda-takipsizlik-karari-1062066327.html

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muhsin yazıcıoğlu, kan, karbonmonoksit, helikopter