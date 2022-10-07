https://sputniknews.com.tr/20221007/yazicioglunun-koruma-polisinin-olumu-sorusturmasinda-takipsizlik-karari-1062066327.html

Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümü soruşturmasında takipsizlik kararı

Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümü soruşturmasında takipsizlik kararı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın, kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada; olayın kaza olduğu... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T13:07+0300

2022-10-07T13:07+0300

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türkiye

muhsin yazıcıoğlu

koruma

polis

takipsizlik

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız, 16 Mayıs'ta, evinin otoparkında geri kaçan, kendisine ait otomobilin altında kaldı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Yıldız, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan savcılık, bilirkişi görevlendirdi. Dosyaya giren bilirkişi raporunda, "Aküsü deşarj olan aracı marş ile çalıştıramayan müteveffa, bunun üzerine aracın arkasına geçerek bulunduğu düz zeminden sokak asfalt yüzeyine doğru aracı itmeye başlamıştır. Bu esnada eğimli kesimde durduramadığı araç, geriye giderek kendisine çarpmış, apartmanın otoparkını çevreleyen duvara kadar sürükledikten sonra durabilmiştir. Kazanın bu şekilde meydana geldiği görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi.Erol Yıldız’ın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen rapor da dosyaya girdi. Raporda, "Kişinin ölümü, genel beden travmasına bağlı çoklu kot, ekstremite, kalça kemiği kırıklarıyla birlikte akciğer yaralanması, göğüs boşluklarına hava ve kan birikimi sonucu meydana geldiği oy birliğiyle mütalaa edilmiştir" değerlendirmesi yapıldı.Savcılıkça, alınan ifadeler, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda; Yıldız'ın ölümüyle sonuçlanan kazanın şüpheli olduğuna dair herhangi bir belge, bilgi ve delilin bulunmadığı belirtilerek, "Tanıkların, şüpheli bir durum görmediklerini belirttikleri, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve olayın kazaen meydana geldiği, bu haliyle kovuşturma yapma olanağı bulunmadığı anlaşılmakla olay hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220604/bbpden-muhsin-yazicioglunun-koruma-polisinin-olumuyle-ilgili-aciklama-1056969468.html

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muhsin yazıcıoğlu, koruma, polis, takipsizlik