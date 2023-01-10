https://sputniknews.com.tr/20230110/lubnan-ordusu-israil-hava-ve-deniz-sinirlarimizi-ihlal-etti-1065574989.html

Lübnan ordusu: İsrail, hava ve deniz sınırlarımızı ihlal etti

Lübnan ordusu: İsrail, hava ve deniz sınırlarımızı ihlal etti

Lübnan ordusu, İsrail'in insansız hava aracı ve bir savaş botuyla hava ve deniz sınırlarını ihlal ettiğini duyurdu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

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israil

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sınır

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ordu

ortadoğu

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Lübnan ordusu tarafından İsrail'in sınır ihlallerine ilişkin iki yazılı açıklama yapıldı.İlk açıklamada, İsrail'e ait insansız hava aracının ülkenin güneyindeki Ramiya ile Marvahin beldeleri arasında 20 dakikalık uçuş yapıp ardından 'işgal altındaki topraklara' geri döndüğü belirtildi.İkinci açıklamada ise ülkenin güneyindeki Ra's Nakura bölgesindeki Lübnan karasularının bir savaş botu tarafından ihlale uğradığı kaydedildi.Açıklamada, her iki ihlalin de Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak takip edildiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230110/israilde-eski-basbakan-lapidden-hukumete-otoriter-darbe-suclamasi-1065571244.html

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