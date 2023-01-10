https://sputniknews.com.tr/20230110/lubnan-ordusu-israil-hava-ve-deniz-sinirlarimizi-ihlal-etti-1065574989.html
Lübnan ordusu: İsrail, hava ve deniz sınırlarımızı ihlal etti
Lübnan ordusu: İsrail, hava ve deniz sınırlarımızı ihlal etti
Lübnan ordusu, İsrail'in insansız hava aracı ve bir savaş botuyla hava ve deniz sınırlarını ihlal ettiğini duyurdu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T02:50+0300
2023-01-10T02:50+0300
2023-01-10T02:50+0300
dünya
israil
lübnan
sınır
sınır ihlali
ordu
ortadoğu
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Lübnan ordusu tarafından İsrail'in sınır ihlallerine ilişkin iki yazılı açıklama yapıldı.İlk açıklamada, İsrail'e ait insansız hava aracının ülkenin güneyindeki Ramiya ile Marvahin beldeleri arasında 20 dakikalık uçuş yapıp ardından 'işgal altındaki topraklara' geri döndüğü belirtildi.İkinci açıklamada ise ülkenin güneyindeki Ra's Nakura bölgesindeki Lübnan karasularının bir savaş botu tarafından ihlale uğradığı kaydedildi.Açıklamada, her iki ihlalin de Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak takip edildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/israilde-eski-basbakan-lapidden-hukumete-otoriter-darbe-suclamasi-1065571244.html
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israil, lübnan, sınır, sınır ihlali, ordu, ortadoğu
israil, lübnan, sınır, sınır ihlali, ordu, ortadoğu
Lübnan ordusu: İsrail, hava ve deniz sınırlarımızı ihlal etti
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Lübnan ordusu, İsrail'in insansız hava aracı ve bir savaş botuyla hava ve deniz sınırlarını ihlal ettiğini duyurdu.
Lübnan ordusu tarafından İsrail'in sınır ihlallerine ilişkin iki yazılı açıklama yapıldı.
İlk açıklamada, İsrail'e ait insansız hava aracının ülkenin güneyindeki Ramiya ile Marvahin beldeleri arasında 20 dakikalık uçuş yapıp ardından 'işgal altındaki topraklara' geri döndüğü belirtildi.
İkinci açıklamada ise ülkenin güneyindeki Ra's Nakura bölgesindeki Lübnan karasularının bir savaş botu tarafından ihlale uğradığı kaydedildi.
Açıklamada, her iki ihlalin de Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak takip edildiği vurgulandı.