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https://sputniknews.com.tr/20230110/israilde-eski-basbakan-lapidden-hukumete-otoriter-darbe-suclamasi-1065571244.html
İsrail'de eski Başbakan Lapid'den hükümete 'otoriter darbe' suçlaması
İsrail'de eski Başbakan Lapid'den hükümete 'otoriter darbe' suçlaması
Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, Benyamin Netanyahu hükümetinin yargı sisteminde hayata geçirmeyi planladığı reformları, "otoriter bir darbe" olarak... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T01:07+0300
2023-01-10T01:07+0300
israil
darbe
dünya
yair lapid
benyamin netanyahu
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İsrail'deki gazetelerden Yedioth Ahronoth'un haberine göre, muhalefet lideri Lapid, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Adalet Bakanı Yariv Levin'in yargı sistemine getirmeyi planladığı tartışmalı reformları eleştirdi.Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin yargı reformlarını hayata geçirmesi halinde kendileriyle uyuşmayan herkesi yargıyla susturacaklarını savunan Lapid, yargıçların ise hükümet için sadece "hukuk danışmanlarından" ibaret olacaklarını ifade etti."O (Netanyahu) otoriter darbesini tamamlayınca İsrail, demokratik olmaktan çıkar. Güçsüzlerin gidebileceği bir sığınma yeri de olamaz" diyen Lapid, "bunların İsrail devletine yaptıklarının bedelini kimler ödeyecek?" sorusunu yöneltti.Eski Savunma Bakanı'ndan da tepkiÖte yandan eski Savunma Bakanı Benny Gantz da "protestolar zamanı gelmiştir" başlığıyla Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.Netanyahu'nun anlık galibiyeti fırsat bilerek İsrail toplumu arasında nefreti yaymak istediğini savunan Gantz, şunları kaydetti:İnsanları yargı reformlarına karşı çıkmaya çağıran Gantz, Başbakan Netanyahu'yu olabilecek bir "iç savaşın" sorumlusu göstererek, "Ey Netanyahu, yolunda yürümeye devam edersen kardeşler savaşının sorumluluğunu almış olursun" ifadelerini kullandı.The Times of Israel haber sitesine göre, Likud Partisi Genel Başkanı Netanyahu de partisinin basına kapalı toplantısında, Gantz'ın sözleri karşısında "şokta" olduğunu dile getirdi. Başbakan Netanyahu, Gantz'ı "fitne çağrısı" yapmakla suçladı.Adalet Bakanı Levin'in reform planıAdalet Bakanı Levin, 5 Ocak'ta, "Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan ve Meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasına izin veren" bir dizi yasa planladıklarını duyurmuştu.Başbakan Netanyahu ise Levin'in yargı sistemine getirmeyi planladığı tartışmalı reformların "seçmenin iradesini temsil ettiğini" söyleyerek, "Yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge, özellikle son birkaç yıl başta olmak üzere 20 yılda daha da fazla bir şekilde ihlal edildi. Bu, dünyada eşi benzeri olmayan olağanüstü bir olgudur." diye konuşmuştu.Tel Aviv'de toplanan binlerce İsrailli, hükümetin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/israil-hapishanelerinde-en-uzun-sure-kalan-filistinli-tahliye-edildi-1065409519.html
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israil, darbe, yair lapid, benyamin netanyahu
israil, darbe, yair lapid, benyamin netanyahu

İsrail'de eski Başbakan Lapid'den hükümete 'otoriter darbe' suçlaması

01:07 10.01.2023
© AP Photo / Ariel SchalitYair Lapid
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, Benyamin Netanyahu hükümetinin yargı sisteminde hayata geçirmeyi planladığı reformları, "otoriter bir darbe" olarak nitelendirdi.
İsrail'deki gazetelerden Yedioth Ahronoth'un haberine göre, muhalefet lideri Lapid, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Adalet Bakanı Yariv Levin'in yargı sistemine getirmeyi planladığı tartışmalı reformları eleştirdi.
Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin yargı reformlarını hayata geçirmesi halinde kendileriyle uyuşmayan herkesi yargıyla susturacaklarını savunan Lapid, yargıçların ise hükümet için sadece "hukuk danışmanlarından" ibaret olacaklarını ifade etti.
"O (Netanyahu) otoriter darbesini tamamlayınca İsrail, demokratik olmaktan çıkar. Güçsüzlerin gidebileceği bir sığınma yeri de olamaz" diyen Lapid, "bunların İsrail devletine yaptıklarının bedelini kimler ödeyecek?" sorusunu yöneltti.

Eski Savunma Bakanı'ndan da tepki

Öte yandan eski Savunma Bakanı Benny Gantz da "protestolar zamanı gelmiştir" başlığıyla Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.
Netanyahu'nun anlık galibiyeti fırsat bilerek İsrail toplumu arasında nefreti yaymak istediğini savunan Gantz, şunları kaydetti:
"Kendisi ve ortaklarının dengeleri yok etme ve uçuruma doğru bir yarışta frenleri yakma kararı almış görünüyorlar. Onlara net olarak şunları söylemek istiyorum, darbeye karşı çıkanlar olarak toplumda çoğunluğu oluşturan bizleriz. Koalisyonun seçmenine ve özellikle de Likud Partisi seçmenine sesleniyorum, darbe için oy kullanmadınız ve çoğunuz da politikacıların yargıçları atamasına karşısınız."
İnsanları yargı reformlarına karşı çıkmaya çağıran Gantz, Başbakan Netanyahu'yu olabilecek bir "iç savaşın" sorumlusu göstererek, "Ey Netanyahu, yolunda yürümeye devam edersen kardeşler savaşının sorumluluğunu almış olursun" ifadelerini kullandı.
The Times of Israel haber sitesine göre, Likud Partisi Genel Başkanı Netanyahu de partisinin basına kapalı toplantısında, Gantz'ın sözleri karşısında "şokta" olduğunu dile getirdi. Başbakan Netanyahu, Gantz'ı "fitne çağrısı" yapmakla suçladı.

Adalet Bakanı Levin'in reform planı

Adalet Bakanı Levin, 5 Ocak'ta, "Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan ve Meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasına izin veren" bir dizi yasa planladıklarını duyurmuştu.
Başbakan Netanyahu ise Levin'in yargı sistemine getirmeyi planladığı tartışmalı reformların "seçmenin iradesini temsil ettiğini" söyleyerek, "Yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge, özellikle son birkaç yıl başta olmak üzere 20 yılda daha da fazla bir şekilde ihlal edildi. Bu, dünyada eşi benzeri olmayan olağanüstü bir olgudur." diye konuşmuştu.
Tel Aviv'de toplanan binlerce İsrailli, hükümetin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etmişti.
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