https://sputniknews.com.tr/20230110/letonya-dis-politikamizin-onceligi-rusyanin-bozguna-ugratilmasi-1065608400.html
Letonya: Dış politikamızın önceliği Rusya’nın bozguna uğratılması
Letonya: Dış politikamızın önceliği Rusya’nın bozguna uğratılması
Letonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin dış politika öncelikleri arasında 'Rusya’nın bozguna uğratılmasını' gösterdi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T23:06+0300
2023-01-10T23:06+0300
2023-01-10T23:09+0300
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Sputnik Letonya’nın Telegram hesabındaki habere göre, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkēvičs’in sunduğu bakanlık faaliyetiyle ilgili raporda, “Rusya’nın bozguna uğratılması Letonya’nın çıkarına” ifadesine yer verildi.Letonya, dış politikasında aşırı Rusya karşıtı duruş sergiliyor. Letonyalı milletvekili Aleksandrs Kiršteins, kasım sonunda yaptığı bir açıklamada, Rus diye bir ulusun olmadığını, Rusçanın da 'Moğolların Ukraynaca konuşmaya çalışırken ortaya çıkan bir şive olduğunu' iddia etmişti.Letonya parlamentosu, Ağustos 2022’de Rusya’yı 'teröre destek veren devlet' ilan etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baltık ülkelerinin Rusya’yla hesaplaşmaya çalıştığını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221231/batili-ulkelerce-10-bin-377-yaptirim-uygulanan-rusya-dunyada-birinci-siraya-yerlesti-1065042455.html
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letonya, rusya, dışişleri bakanı, dışişleri bakanlığı
letonya, rusya, dışişleri bakanı, dışişleri bakanlığı
Letonya: Dış politikamızın önceliği Rusya’nın bozguna uğratılması
23:06 10.01.2023 (güncellendi: 23:09 10.01.2023) Abone ol
Letonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin dış politika öncelikleri arasında 'Rusya’nın bozguna uğratılmasını' gösterdi.
Sputnik Letonya
’nın Telegram hesabındaki habere göre, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkēvičs
’in sunduğu bakanlık faaliyetiyle ilgili raporda, “Rusya’nın bozguna uğratılması Letonya’nın çıkarına”
ifadesine yer verildi.
Letonya, dış politikasında aşırı Rusya karşıtı duruş sergiliyor. Letonyalı milletvekili Aleksandrs Kiršteins, kasım sonunda yaptığı bir açıklamada, Rus diye bir ulusun olmadığını, Rusçanın da 'Moğolların Ukraynaca konuşmaya çalışırken ortaya çıkan bir şive olduğunu' iddia etmişti.
Letonya parlamentosu, Ağustos 2022’de Rusya’yı 'teröre destek veren devlet' ilan etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baltık ülkelerinin Rusya’yla hesaplaşmaya çalıştığını dile getirmişti.