https://sputniknews.com.tr/20230110/konyada-barinakta-kopegi-eziyet-ederek-olduren-saniklar-tutuksuz-yargilanacak-1065603294.html

Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklar tutuksuz yargılanacak

Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklar tutuksuz yargılanacak

Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T19:36+0300

2023-01-10T19:36+0300

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türkiye

köpek

konya

katliam

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Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itiraz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.Yapılan itiraz reddedildi.Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım 2022'de tutuklanmıştı.İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230105/konyadaki-kopek-katliamina-iliskin-2-sanigin-serbest-birakilmasi-kararina-itiraz-1065416819.html

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