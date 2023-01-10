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https://sputniknews.com.tr/20230110/konyada-barinakta-kopegi-eziyet-ederek-olduren-saniklar-tutuksuz-yargilanacak-1065603294.html
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklar tutuksuz yargılanacak
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklar tutuksuz yargılanacak
Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T19:36+0300
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köpek
konya
katliam
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Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itiraz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.Yapılan itiraz reddedildi.Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım 2022'de tutuklanmıştı.İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/konyadaki-kopek-katliamina-iliskin-2-sanigin-serbest-birakilmasi-kararina-itiraz-1065416819.html
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köpek, konya, katliam
köpek, konya, katliam

Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklar tutuksuz yargılanacak

19:36 10.01.2023
© DHAKonya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© DHA
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Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.
Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itiraz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.
Yapılan itiraz reddedildi.
Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım 2022'de tutuklanmıştı.
İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
YAŞAM
Konya'daki köpek katliamına ilişkin 2 sanığın serbest bırakılması kararına itiraz
5 Ocak, 14:13
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