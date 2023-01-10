https://sputniknews.com.tr/20230110/konyada-barinakta-kopegi-eziyet-ederek-olduren-saniklar-tutuksuz-yargilanacak-1065603294.html
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklar tutuksuz yargılanacak
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklar tutuksuz yargılanacak
Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T19:36+0300
2023-01-10T19:36+0300
2023-01-10T19:36+0300
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Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itiraz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.Yapılan itiraz reddedildi.Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım 2022'de tutuklanmıştı.İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/konyadaki-kopek-katliamina-iliskin-2-sanigin-serbest-birakilmasi-kararina-itiraz-1065416819.html
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Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklar tutuksuz yargılanacak
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Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.
Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itiraz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.
Yapılan itiraz reddedildi.
Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım 2022'de tutuklanmıştı.
İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.