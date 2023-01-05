https://sputniknews.com.tr/20230105/konyadaki-kopek-katliamina-iliskin-2-sanigin-serbest-birakilmasi-kararina-itiraz-1065416819.html

Konya'daki köpek katliamına ilişkin 2 sanığın serbest bırakılması kararına itiraz

Konya'daki köpek katliamına ilişkin 2 sanığın serbest bırakılması kararına itiraz

Konya'da görevli oldukları barınakta, bakım ve tedavi edilen bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada tahliye edilen 2 sanık... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T14:13+0300

2023-01-05T14:13+0300

2023-01-05T14:14+0300

yaşam

konya

tutuklama

itiraz

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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat B. (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Ç. (28) hakkında tahliye kararı verilmişti.AA'da yer alan habere göre Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın değerlendirileceği bildirildi.Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

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