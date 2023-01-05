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Konya'daki köpek katliamına ilişkin 2 sanığın serbest bırakılması kararına itiraz
Konya'daki köpek katliamına ilişkin 2 sanığın serbest bırakılması kararına itiraz
Konya'da görevli oldukları barınakta, bakım ve tedavi edilen bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada tahliye edilen 2 sanık... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T14:13+0300
2023-01-05T14:14+0300
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konya
tutuklama
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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat B. (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Ç. (28) hakkında tahliye kararı verilmişti.AA'da yer alan habere göre Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın değerlendirileceği bildirildi.Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.
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konya, tutuklama, itiraz
konya, tutuklama, itiraz

Konya'daki köpek katliamına ilişkin 2 sanığın serbest bırakılması kararına itiraz

14:13 05.01.2023 (güncellendi: 14:14 05.01.2023)
© DHAKonya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© DHA
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Konya'da görevli oldukları barınakta, bakım ve tedavi edilen bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada tahliye edilen 2 sanık hakkındaki karara savcılık tarafından itiraz başvurusunda bulunuldu. Tutuklu yargılanan sanıklar için 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat B. (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Ç. (28) hakkında tahliye kararı verilmişti.
AA'da yer alan habere göre Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın değerlendirileceği bildirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.
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