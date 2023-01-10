https://sputniknews.com.tr/20230110/kasim-ayinda-sanayi-uretimi-gecen-yilin-ayni-ayina-gore-yuzde-13-dustu-1065582532.html

Kasım ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü

Kasım ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü

Kasım ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü. Böylece Haziran 2020'den bu yana ilk kez yıllık düşüş kaydedilmiş oldu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T10:16+0300

2023-01-10T10:16+0300

2023-01-10T10:29+0300

ekonomi

sanayi üretimi

sanayi

tüik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0d/1061125413_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_013e7370e50052c7c1ce35d49fa5b815.jpg

Sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda yüzde 1.3 azalış gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Buna göre, kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 düştü. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 1,2 gerileme oldu.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 8,6, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,9, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,4 azaldığı görüldü.Sanayi üretiminde aylık verilerMevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1,1 düşüş gösterdi.Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

https://sputniknews.com.tr/20230106/diyarbakirda-ihracatta-yuzde-275-artis-verilerde-rusya-detayi-1065450140.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sanayi üretimi, sanayi, tüik