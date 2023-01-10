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SON DAKİKA | Kasım ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü
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Kasım ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü
Kasım ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü
Kasım ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü. Böylece Haziran 2020'den bu yana ilk kez yıllık düşüş kaydedilmiş oldu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T10:16+0300
2023-01-10T10:29+0300
ekonomi
sanayi üretimi
sanayi
tüik
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Sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda yüzde 1.3 azalış gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Buna göre, kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 düştü. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 1,2 gerileme oldu.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 8,6, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,9, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,4 azaldığı görüldü.Sanayi üretiminde aylık verilerMevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1,1 düşüş gösterdi.Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.
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sanayi üretimi, sanayi, tüik
sanayi üretimi, sanayi, tüik

Kasım ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü

10:16 10.01.2023 (güncellendi: 10:29 10.01.2023)
© AASanayi
Sanayi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Kasım ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü. Böylece Haziran 2020'den bu yana ilk kez yıllık düşüş kaydedilmiş oldu.
Sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda yüzde 1.3 azalış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 düştü. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 1,2 gerileme oldu.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 8,6, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,9, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,4 azaldığı görüldü.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1,1 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.
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