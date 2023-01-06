https://sputniknews.com.tr/20230106/diyarbakirda-ihracatta-yuzde-275-artis-verilerde-rusya-detayi-1065450140.html

Diyarbakır’da ihracatta yüzde 27.5 artış: Verilerde Rusya detayı

Diyarbakır’da ihracatta yüzde 27.5 artış: Verilerde Rusya detayı

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır ihracatının yüzde 27.5 arttığını belirterek, en çok ihracatın Irak’a yapıldığını söyledi. Rusya’ya yapılan ihracat... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T12:25+0300

2023-01-06T12:25+0300

2023-01-06T12:25+0300

ekonomi

diyarbakır

ihracat

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı 2022 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. 2022 yılı verilerine göre Diyarbakır’dan dünyanın dört bir yanına toplam 294 milyon 851 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kaya, 2021 yılında 231 milyon 252 bin dolar olan Diyarbakır’ın ihracat rakamının 2022 yılında yüzde 27,5’lik bir artış göstererek 294 milyon 851 bin dolar seviyesine çıktığını söyledi. Kaya, en fazla ihracat yapılan iller sıralamasında 2021 yılında 48’inci sırada yer alan Diyarbakır’ın bu yıl ihracatta sağladığı yüzde 27,5 artış ile iller sıralamasında 45’inci sırada olduğunu kaydetti.‘En çok ihracat Irak’a yapıldı’Diyarbakır’ın en fazla ihracatı Irak’a yaptığını ifade eden Kaya “Irak’a yapılan ihracat bir önceki yıla göre %8,5 oranında artarak 120 Milyon 480 bin dolar seviyesine çıkmış. Irak’ı 28 Milyon 379 bin dolar ile İran takip etti. Yaptığımız incelemelerde İran’a yapılan ihracatın büyük bir kısmının İran üzerinden giden transitlerin Irak’a gittiğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise Habur Sınır Kapısı’ndaki uygulamalar ve Irak içerisinde yaşanan çifte vergilendirmeden kaynaklanmaktadır. Irak ve İran’dan sonra Çin, Tacikistan ve İsrail Diyarbakır’ın en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülkedir” dedi.‘Rusya’ya yapılan ihracatta yüksek artış’2022 ihracat verilerinde en büyük artışlardan birinin de Rusya Federasyonu ile gerçekleştirildiğini kaydeden Kaya şunları söyledi: “2021 yılında Rusya ile yapılan ihracat 127 bin dolar iken 2022 yılında bu rakam 9 milyon 927 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Bu verilere baktığımızda ihracatçılarımız için Rusya Federasyonu pazarına girmelerini önemli bir gelişme olarak gözlemliyoruz. Kentimizin önemli ihracat potansiyeli olan Çin ile yapılan ihracatta ise yüzde 38,5’luk bir düşüşle 25 Milyon 881 bin bin dolar olarak gerçekleştirildi. Çin ile yapılan ihracatta yaşanan düşüş özellikle ilimizdeki güçlü madencilik sektörünü etkilemiştir.”‘En fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleşti’Diyarbakır’ın 2022 yılında en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleştirdiği belirten Kaya “57 Milyon 531 bin dolarlık pay ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ilk sırada yer alırken bunu, 46 milyon 657 bin dolar Demir ve Demir Dışı Metaller, 40 milyon 144 bin dolar ile Madencilik Ürünleri izlemiş. Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar 35 milyon 379 bin dolar ile dördüncü, Elektrik ve Elektronik Ürünleri ise 24 milyon 68 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı” dedi.‘Hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 258 artış’Kaya şöyle devam etti: “Diyarbakır’da 2022 yılında sektörel bazda yapılan ihracattaki önemli artışlara baktığımızda tekstilin gelişmesiyle birlikte Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler ve Yaş Sebze ve Meyve sektörleri ön plana çıkmaktadır. 2021 yılındaki ihracat verilerine göre 2022 yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon’da yüzde 258, Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünlerinde yüzde 1035, Yaş Sebze ve Meyve Ürünlerinde ise yüzde 375’lik bir artış yaşandı.”‘Gümrük Müdürlüğü üzerinden ihracatta yüzde 420’lik artış’Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü üzerinden yapılan ihracata da dikkat çeken Kaya, “2021 yılında 28 milyon 380 bin dolar ihracat yapılırken, 2022 yılında yüzde 420’lik bir artış göstererek 144 milyon 835 bin dolar ihracat yapıldı. Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü ve Odamızın ortak çalışmasıyla bu rakam önümüzdeki dönemler toplam ihracattaki rakamımızın gelişmesi için çaba sarf edeceğiz. İhracatımız artması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı Diyarbakır Gümrük Müdürüne ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

diyarbakır

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2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, ihracat