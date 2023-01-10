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Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti 10.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
işsizlik
ekonomi
istihdam
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı.Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik ekimde de yüzde 10,2 seviyesindeydi.İşsiz sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak ölçüldü.Genç nüfusta işsizlik yüzde 17.815-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak belirlendi.İşgücü kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221228/bati-medyasi-2023te-avrupayi-artan-issizlik-ve-durgunluk-bekliyor-1065141084.html
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işsizlik, ekonomi, istihdam
işsizlik, ekonomi, istihdam

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

10:03 10.01.2023 (güncellendi: 10:24 10.01.2023)
© AAİşsizlik
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik ekimde de yüzde 10,2 seviyesindeydi.

İşsiz sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak ölçüldü.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 17.8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak belirlendi.
İşgücü kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 oldu.
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