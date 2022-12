https://sputniknews.com.tr/20221228/bati-medyasi-2023te-avrupayi-artan-issizlik-ve-durgunluk-bekliyor-1065141084.html

Batı medyası: 2023’te Avrupa’yı artan işsizlik ve durgunluk bekliyor

Batı medyası: 2023’te Avrupa’yı artan işsizlik ve durgunluk bekliyor

Euro Bölgesi ekonomisinin, yüksek enflasyon ve potansiyel enerji kıtlığının üretimi azaltacağı ve işsizliği artıracağı nedeniyle gelecek yıl daralacağı... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

Financial Times’ın (FT) görüştüğü büyük kısmı, Euro Bölgesi'nin artık durgunlukta olduğunu belirterek ekonominin 2023 boyunca küçüleceği tahmininde bulundu.Morgan Stanley’den ekonomist Chiara Zangarelli’nin sözlerine göre, Avrupa’daki gaz piyasaları anahtar risk olmaya devam ediyor, tedarikteki ek kesintiler veya soğuk kış gerilimin yeniden tırmanmasına yol açabilir.FT’nin başvurduğu ekonomi uzmanlarının büyük kısmı, Avrupa’nın enerji krizlerinin en kötüsünü yaşadığını dile getirdi. Sıcak geçen sonbahar, doğalgaz depolama tesislerindeki hacimleri koruma fırsatını verdi. Birçok uzman, anormal soğuk olabilecek kışın veya Rusya’dan arzın daha da azalmasının stokların tükenmesine yol açabileceğinden korkuyor.Avrupa ülkelerinin Norveç, ABD ve Ortadoğu’ya başvurarak ve alternatif enerji kaynaklarına geçerek Rus gazına olan bağımlılığını azaltmayı başardığı ifade edilen yazıda, Rusya’da arz olmadan bir sonraki kış öncesinde depoları doldurmanın çok daha zor olacağı uyarısı yapıldı.Ekonomideki gerilemenin, önemli ölçüde artan ipotek maliyetleriyle birleşince Avrupa’nın konut piyasasında sert tersine dönüşü tetikleyebileceği ifade edilirken ekonomistlerin tahminlerine göre, Euro Bölgesi'nde ortalama emlak fiyatları yüzde 4.7 düşecek.Uzmanlar, Euro bölgesi ekonomisinin 2023’te yaklaşık 0.01 oranında küçülmesini bekliyor. Bu tahmin, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası’nın tahminlerinden daha olumsuz. Avrupa Komisyonu, ekonominin yüzde 0.3, Avrupa Merkez Bankası ise yüzde 0.5 büyümesini bekliyor.Roma’daki Luiss Üniversitesi’nden Prof. Marcello Messori, Avrupa Merkez Bankası’nın, enerji alanındaki şokun yol açtığı “aşırı enflasyon” ile mücadele kapsamında faiz oranlarını artırmaya devam etmesinin ekonomide büyük durgunluğa yol açacağını söyledi.

