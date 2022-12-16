https://sputniknews.com.tr/20221216/ab-yetkililerinin-rus-gazina-tavan-fiyat-uygulama-planlari-yok-1064676449.html

‘AB yetkililerinin Rus gazına tavan fiyat uygulama planları yok’

‘AB yetkililerinin Rus gazına tavan fiyat uygulama planları yok’

AB yetkililerinin petrol üzerindeki kısıtlamalara benzer şekilde Rus gazına tavan fiyat uygulama planları olmadığı belirtildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T17:48+0300

2022-12-16T17:48+0300

2022-12-16T17:48+0300

avrupa'da enerji krizi

ab

rusya

petrol

yaptırım

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RIA Novosti’ye konuşan Brüksel'deki bir kaynak, AB yetkililerinin petrol üzerindeki kısıtlamalara benzer şekilde Rus gazına tavan fiyat uygulama planları olmadığını söyledi.Kaynak, “AB'nin Rusya'ya karşı tedbirler kapsamında uyguladığı petrol ambargosu ile aynı formatta Rusya'dan doğalgaz ithalatına yönelik bir ambargo söz konusu değil” ifadelerini kullandı.Kaynak, Avrupa Komisyonu'nun ‘yakın gelecekte’ Rus gazına tavan fiyat getirilmesi gibi bir talebinin olmadığını belirterek, konuya ilişkin görüşmelerin sadece ‘araştırma’ niteliğinde olduğunu kaydetti.AB Konseyi'nde Rus gazına kısıtlamalar getirilmesi konusunun ele alındığı15 Aralık’taki toplantıda anlaşmaya varılamamıştı. Bir sonraki toplantının 19 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

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ab, rusya, petrol, yaptırım