https://sputniknews.com.tr/20221216/ab-yetkililerinin-rus-gazina-tavan-fiyat-uygulama-planlari-yok-1064676449.html
‘AB yetkililerinin Rus gazına tavan fiyat uygulama planları yok’
‘AB yetkililerinin Rus gazına tavan fiyat uygulama planları yok’
AB yetkililerinin petrol üzerindeki kısıtlamalara benzer şekilde Rus gazına tavan fiyat uygulama planları olmadığı belirtildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T17:48+0300
2022-12-16T17:48+0300
2022-12-16T17:48+0300
avrupa'da enerji krizi
ab
rusya
petrol
yaptırım
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RIA Novosti’ye konuşan Brüksel'deki bir kaynak, AB yetkililerinin petrol üzerindeki kısıtlamalara benzer şekilde Rus gazına tavan fiyat uygulama planları olmadığını söyledi.Kaynak, “AB'nin Rusya'ya karşı tedbirler kapsamında uyguladığı petrol ambargosu ile aynı formatta Rusya'dan doğalgaz ithalatına yönelik bir ambargo söz konusu değil” ifadelerini kullandı.Kaynak, Avrupa Komisyonu'nun ‘yakın gelecekte’ Rus gazına tavan fiyat getirilmesi gibi bir talebinin olmadığını belirterek, konuya ilişkin görüşmelerin sadece ‘araştırma’ niteliğinde olduğunu kaydetti.AB Konseyi'nde Rus gazına kısıtlamalar getirilmesi konusunun ele alındığı15 Aralık’taki toplantıda anlaşmaya varılamamıştı. Bir sonraki toplantının 19 Aralık'ta yapılması bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ab, rusya, petrol, yaptırım
ab, rusya, petrol, yaptırım
‘AB yetkililerinin Rus gazına tavan fiyat uygulama planları yok’
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AB yetkililerinin petrol üzerindeki kısıtlamalara benzer şekilde Rus gazına tavan fiyat uygulama planları olmadığı belirtildi.
RIA Novosti’ye konuşan Brüksel'deki bir kaynak, AB yetkililerinin petrol üzerindeki kısıtlamalara benzer şekilde Rus gazına tavan fiyat uygulama planları olmadığını söyledi.
Kaynak, “AB'nin Rusya'ya karşı tedbirler kapsamında uyguladığı petrol ambargosu ile aynı formatta Rusya'dan doğalgaz ithalatına yönelik bir ambargo söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
Kaynak, Avrupa Komisyonu'nun ‘yakın gelecekte’ Rus gazına tavan fiyat getirilmesi gibi bir talebinin olmadığını belirterek, konuya ilişkin görüşmelerin sadece ‘araştırma’ niteliğinde olduğunu kaydetti.
AB Konseyi'nde Rus gazına kısıtlamalar getirilmesi konusunun ele alındığı15 Aralık’taki toplantıda anlaşmaya varılamamıştı. Bir sonraki toplantının 19 Aralık'ta yapılması bekleniyor.