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https://sputniknews.com.tr/20230110/icisleri-bakani-soylu-gabarda-2si-gri-kategoride-olmak-uzere-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1065606521.html
İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı, 4'ü gitti, şimdi 3... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T22:07+0300
2023-01-10T22:30+0300
türkiye
gabar dağı
tsk
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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:* 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum, hakkaniyetli haber yapanları, doğruyu yansıtmaya çalışanları tebrik ediyoruz ve kutluyoruz.* Sınır ötesi tezkereyi vermemek sadece terör örgütünün orda konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanos’ları terör örgütü yatağı halini getirmektir. Türkiye’de, Türkiye’nin dağlarında Aralık, Ocak, Şubat aylarında operasyon yapmak eskiden adet değildi. Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı.* Bu yıl PKK'ya katılan 57 kişi var. 5558’den geliyoruz biz bu rakama. Adalete teslim olan kaç kişi var? 125 kişi. Yıllarca Türkiye’yi ve Kürt kardeşlerimizi baskı altında tutmaya çalışan terör örgütü, ifade etmem gerekir, biz onun içini baskı altına aldık. Teröre hizmet veren belediyeler, el çektirildiği için o para vatandaşa gidiyor. Yollar yapılıyor, spor tesisleri yapılıyor, Sur Kültür Yolu festivalleri yapılıyor.* Tendürek'in üssünü bir uzay üssüne döndürdük. Doğu'nun makûs talihini Recep Tayyip Erdoğan yendi, bu milletle yendi.* Radikal sol örgütlerinin dağlarda örgüt elemanları vardı, bir tane örgüt elemanları dağlarda kalmadı. FETÖ’ye Türkiye’de diz çökerttik, Amerika’ya rağmen diz çökerttik, Avrupa’da korunmasına rağmen diz çökerttik. Tayyip Erdoğan, Türk tarihine altın harflerle büyük isimlerle geçecektir.* Bugün Jandarma’da yüzde 90’a geneldi profesyonellik, Sahil Güvenlik’te yüzde 100’e geldi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sürekli artıyor.* Teröre hizmet veren belediyeler, el çektirildiği için o para vatandaşa gidiyor. Yollar yapılıyor, spor tesisleri yapılıyor, Sur Kültür Yolu festivalleri yapılıyor.* Ben Avrupa’nın ülkelerini biliyorum, nasıl demokrasiyi işlettiklerini de biliyorum, kimlere nasıl davrandıklarını da biliyorum. Kendi içlerine yönelik bir demokrasi işleyişlerinin olmadığını da biliyorum.* Türkiye’nin 10 yıl önce 1 kilometre sınır duvarı mı vardı, bugün Türkiye’nin 1100 kilometrenin üzerinde sınır duvarı var.
türkiye
gabar dağı
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gabar dağı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
gabar dağı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi

22:07 10.01.2023 (güncellendi: 22:30 10.01.2023)
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı, 4'ü gitti, şimdi 3 kaldı" dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
* 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum, hakkaniyetli haber yapanları, doğruyu yansıtmaya çalışanları tebrik ediyoruz ve kutluyoruz.
* Sınır ötesi tezkereyi vermemek sadece terör örgütünün orda konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanos’ları terör örgütü yatağı halini getirmektir. Türkiye’de, Türkiye’nin dağlarında Aralık, Ocak, Şubat aylarında operasyon yapmak eskiden adet değildi. Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı.
* Bu yıl PKK'ya katılan 57 kişi var. 5558’den geliyoruz biz bu rakama. Adalete teslim olan kaç kişi var? 125 kişi. Yıllarca Türkiye’yi ve Kürt kardeşlerimizi baskı altında tutmaya çalışan terör örgütü, ifade etmem gerekir, biz onun içini baskı altına aldık. Teröre hizmet veren belediyeler, el çektirildiği için o para vatandaşa gidiyor. Yollar yapılıyor, spor tesisleri yapılıyor, Sur Kültür Yolu festivalleri yapılıyor.
* Tendürek'in üssünü bir uzay üssüne döndürdük. Doğu'nun makûs talihini Recep Tayyip Erdoğan yendi, bu milletle yendi.
* Radikal sol örgütlerinin dağlarda örgüt elemanları vardı, bir tane örgüt elemanları dağlarda kalmadı. FETÖ’ye Türkiye’de diz çökerttik, Amerika’ya rağmen diz çökerttik, Avrupa’da korunmasına rağmen diz çökerttik. Tayyip Erdoğan, Türk tarihine altın harflerle büyük isimlerle geçecektir.
* Bugün Jandarma’da yüzde 90’a geneldi profesyonellik, Sahil Güvenlik’te yüzde 100’e geldi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sürekli artıyor.
* Teröre hizmet veren belediyeler, el çektirildiği için o para vatandaşa gidiyor. Yollar yapılıyor, spor tesisleri yapılıyor, Sur Kültür Yolu festivalleri yapılıyor.
* Ben Avrupa’nın ülkelerini biliyorum, nasıl demokrasiyi işlettiklerini de biliyorum, kimlere nasıl davrandıklarını da biliyorum. Kendi içlerine yönelik bir demokrasi işleyişlerinin olmadığını da biliyorum.
* Türkiye’nin 10 yıl önce 1 kilometre sınır duvarı mı vardı, bugün Türkiye’nin 1100 kilometrenin üzerinde sınır duvarı var.
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