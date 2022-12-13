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https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-soylu-bu-daha-baslangic-1064516305.html
Bakan Soylu: Bu daha başlangıç
Bakan Soylu: Bu daha başlangıç
Yasadışı bahisten elde edilen paraları kripto borsası üzerinden yurt dışına çıkarttığı tespit edilen suç örgütüne yapılan operasyonun detaylarını paylaşan... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T10:09+0300
2022-12-13T10:09+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
yasadışı bahis
halil falyalı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasadışı bahisten elde edilen paraları kripto borsası üzerinden yurt dışına çıkarttığı tespit edilen suç örgütüne yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Soylu, “Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şuana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur. Bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şuana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır” dedi.Antalya İl Emniyet Müdürülüğü’nü ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasadışı bahis ve kumarla elde edilen gelirlerin, kripto para aracılığıyla yurt dışına kaçıran suç örgütüne, bugün geniş çaplı operasyon yapıldığını bildirdi. Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Soylu, “Daha önce planladığımız bir operasyon söz konusuydu. Özellikle sanal bahis, sanal kumar ve kripto dünyada paranın herhangi bir engele takılmadan dolaşmasına sebep teşkil etmektedir. Bu özellikle sınır aşan suçlarda hem mali suçlarda hem de org suçlarda ciddi bir kanun dışı alt yapı oluşturmaktadır. Bu su elde edilen gelirler başka ülkelere transferlerde çok rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Burada şunun altını çizmek durumundayım. Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri, yani ekonomileri çok güçlü olan ülkeler, bu konuda sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar ve maliyetlerini orta ölçekli ülkelerin üzerlerine yıkıyorlar. Bu konuları yönlendirdikleri alanlar da Balkanlardan, Malta ve Kıbrıs’a kadar ciddi bir dayanak teşkil ettikleri yerlerdir. Bu da bizim gibi ülkeleri ciddi bir şekilde etkilemektedir” dedi.8 Şubat 2022’i de Halil Falyalı cinayeti sonrası soruşturmaya Türkiye’de başladıklarını ve verilere ulaştıklarını aktaran Bakan Soylu, “Bu veriler çerçevesinde Kıbrıs, Malta hareketliğini görebildik. MASAK ile beraber yaptığımız çalışmalar, ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonluğunda gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Nisan ayından itibaren gerek teknik izlemeler, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi, ardından atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik” diye konuştu.Bu sabah yapılan operasyona ilişkin bilgiler paylaşan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221213/yasadisi-bahis-operasyonu-halil-falyalinin-yakinlari-dahil-136-kisinin-mal-varligi-donduruldu-1064514603.html
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, yasadışı bahis, halil falyalı
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, yasadışı bahis, halil falyalı

Bakan Soylu: Bu daha başlangıç

10:09 13.12.2022
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Yasadışı bahisten elde edilen paraları kripto borsası üzerinden yurt dışına çıkarttığı tespit edilen suç örgütüne yapılan operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur. Bu daha bir başlangıçtır” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasadışı bahisten elde edilen paraları kripto borsası üzerinden yurt dışına çıkarttığı tespit edilen suç örgütüne yapılan operasyonun detaylarını paylaştı.
Soylu, “Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şuana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur. Bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şuana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır” dedi.

Antalya İl Emniyet Müdürülüğü’nü ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasadışı bahis ve kumarla elde edilen gelirlerin, kripto para aracılığıyla yurt dışına kaçıran suç örgütüne, bugün geniş çaplı operasyon yapıldığını bildirdi.
Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Soylu, “Daha önce planladığımız bir operasyon söz konusuydu. Özellikle sanal bahis, sanal kumar ve kripto dünyada paranın herhangi bir engele takılmadan dolaşmasına sebep teşkil etmektedir. Bu özellikle sınır aşan suçlarda hem mali suçlarda hem de org suçlarda ciddi bir kanun dışı alt yapı oluşturmaktadır. Bu su elde edilen gelirler başka ülkelere transferlerde çok rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Burada şunun altını çizmek durumundayım. Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri, yani ekonomileri çok güçlü olan ülkeler, bu konuda sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar ve maliyetlerini orta ölçekli ülkelerin üzerlerine yıkıyorlar. Bu konuları yönlendirdikleri alanlar da Balkanlardan, Malta ve Kıbrıs’a kadar ciddi bir dayanak teşkil ettikleri yerlerdir. Bu da bizim gibi ülkeleri ciddi bir şekilde etkilemektedir” dedi.

8 Şubat 2022’i de Halil Falyalı cinayeti sonrası soruşturmaya Türkiye’de başladıklarını ve verilere ulaştıklarını aktaran Bakan Soylu, “Bu veriler çerçevesinde Kıbrıs, Malta hareketliğini görebildik. MASAK ile beraber yaptığımız çalışmalar, ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonluğunda gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Nisan ayından itibaren gerek teknik izlemeler, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi, ardından atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik” diye konuştu.

Bu sabah yapılan operasyona ilişkin bilgiler paylaşan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
“Bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ülkelerde hayata geçirildiği, kurulan yasadışı bahis sitelerini ülkemizde kaçak maç yayını yapan ülkeler başta olmak üzere, sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM’lere atılan mesajlar ve çağrı merkezileri aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldı. Oynayıcıların kendilerini tercih etmesi için yüksek miktarda bonus ve bahis oranları verilerek oynayıcı sayılarının arttırıldığı, yasadışı bahis dışında çok çeşitli ve farklı kumar oyunlarına da sitelerinde yer vererek oynayıcı sayılarını genişlettikleri görülmüştür. Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şuana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur. Bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şuana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır. İnanıyorum ki, özellikle vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek onları hem sanal bahis hem de kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır."
Halil Falyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
TÜRKİYE
Yasadışı bahis operasyonu: Halil Falyalı'nın yakınları dahil 136 kişinin mal varlığı donduruldu
08:46
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