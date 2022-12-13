https://sputniknews.com.tr/20221213/yasadisi-bahis-operasyonu-halil-falyalinin-yakinlari-dahil-136-kisinin-mal-varligi-donduruldu-1064514603.html

Yasadışı bahis operasyonu: Halil Falyalı'nın yakınları dahil 136 kişinin mal varlığı donduruldu

Yasadışı bahis operasyonu: Halil Falyalı'nın yakınları dahil 136 kişinin mal varlığı donduruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis operasyonunda 209 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T08:46+0300

2022-12-13T08:46+0300

2022-12-13T09:08+0300

türkiye

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yasadışı bahis

yasadışı geçiş

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde (Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya, Aksaray) eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220704/halil-falyali-cinayetinde-istenen-cezalar-belli-oldu-1058293177.html

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