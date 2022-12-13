https://sputniknews.com.tr/20221213/yasadisi-bahis-operasyonu-halil-falyalinin-yakinlari-dahil-136-kisinin-mal-varligi-donduruldu-1064514603.html
Yasadışı bahis operasyonu: Halil Falyalı'nın yakınları dahil 136 kişinin mal varlığı donduruldu
Yasadışı bahis operasyonu: Halil Falyalı'nın yakınları dahil 136 kişinin mal varlığı donduruldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis operasyonunda 209 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T08:46+0300
2022-12-13T08:46+0300
2022-12-13T09:08+0300
türkiye
ankara
yasa dışı
yasadışı bahis
yasadışı geçiş
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde (Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya, Aksaray) eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220704/halil-falyali-cinayetinde-istenen-cezalar-belli-oldu-1058293177.html
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ankara, yasa dışı, yasadışı bahis, yasadışı geçiş
ankara, yasa dışı, yasadışı bahis, yasadışı geçiş
Yasadışı bahis operasyonu: Halil Falyalı'nın yakınları dahil 136 kişinin mal varlığı donduruldu
08:46 13.12.2022 (güncellendi: 09:08 13.12.2022) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis operasyonunda 209 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde (Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya, Aksaray) eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.