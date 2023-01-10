https://sputniknews.com.tr/20230110/hollanda-rusca-yayin-yapan-dojd-tvye-lisans-verdi-1065606741.html

Hollanda, Rusça yayın yapan Dojd TV'ye lisans verdi

Hollanda, Rusça yayın yapan Dojd TV'ye lisans verdi

Rus makamları tarafından yabancı ajan kabul edilen Moskova merkezli 'Dojd' televizyonu, Hollanda'da yayın lisansı aldı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T22:20+0300

2023-01-10T22:20+0300

2023-01-10T22:20+0300

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Letonya'nın Dojd televizyonunun yayın lisansını iptal etmesinin ardından Hollanda'dan Rusça yayın yapan kanala izin çıktı.Hollanda'nın radyo ve televizyon denetleme kurumu Commissariaat voor de Media'dan yapılan açıklamada, TVR Studios B.V. şirketine Dojd televizyonu üzerinden yayın yapma izni verildiği belirtildi.6 Aralık'ta Letonya medya düzenleyicisi Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP), ülkede Rusça yayın yapan uluslararası haber kanalı Dojd TV’nin yayın lisansının iptaline karar vermişti.Letonya haber sitesi Baltijas Balss’ın yazdığı üzere Dojd TV’nin yasaklanmasının nedeni, ulusal dilde ses bandının sağlanmaması, Kırım'ın haritada Rusya topraklarının bir parçası olarak görüntülenmesi, Rus ordusuna ‘bizim ordumuz’ denilmesi ve ‘Rus ordusuna olası destek’ olmuştu.Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Letonya'nın Rusça yayın yapan Dojd TV'nin lisansını iptal etmesinin AB'de basın özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221208/efj-rus-dojd-tvnin-lisansinin-iptaliyle-abdeki-basin-ozgurlugu-standartlari-ihlal-edildi-1064355907.html

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