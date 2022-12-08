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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/efj-rus-dojd-tvnin-lisansinin-iptaliyle-abdeki-basin-ozgurlugu-standartlari-ihlal-edildi-1064355907.html
EFJ: Rus Dojd TV'nin lisansının iptaliyle AB'deki basın özgürlüğü standartları ihlal edildi
EFJ: Rus Dojd TV'nin lisansının iptaliyle AB'deki basın özgürlüğü standartları ihlal edildi
Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Letonya'nın Rusça yayın yapan Dojd TV'nin lisansını iptal etmesinin AB'de basın özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T20:09+0300
2022-12-08T20:09+0300
ukrayna krizi
avrupa gazeteciler federasyonu (efj)
letonya
basın
basın özgürlüğü
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Sputnik'e demeç veren EFJ Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez, Letonya hükümetinin Rusça yayın yapan Dojd TV'nin lisansını iptal etme kararının AB'deki basın özgürlüğü standartları açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.Gutierrez, "Bu karar kesinlikle orantısız. Avrupa'daki basın özgürlüğü standartlarının aleni bir ihlalidir" dedi.EFJ'nin Letonya hükümetinin eylemlerinden de rahatsızlık duyduğunu anlatan Gutierrez, "İdari yaptırımlar, yanlış içerik veya yayın politikalarıyla ilgili sorunları çözmenin bir yolu değildir" ifadelerini kullandı.6 Aralık'ta Letonya medya düzenleyicisi Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP), ülkede Rusça yayın yapan uluslararası haber kanalı Dojd TV’nin yayın lisansının iptaline karar vermişti.Letonya haber sitesi Baltijas Balss’ın yazdığı üzere Dojd TV’nin yasaklanmasının nedeni ulusal dilde ses bandının sağlanmaması, Kırım'ın haritada Rusya topraklarının bir parçası olarak görüntülenmesi, Rus ordusuna ‘bizim ordumuz’ denilmesi ‘Rus ordusuna olası destek’ oldu.Dojd TV’nin yayınının bu gece yarısından itibaren kesilmesi bekleniyor.
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avrupa gazeteciler federasyonu (efj), letonya, basın, basın özgürlüğü
avrupa gazeteciler federasyonu (efj), letonya, basın, basın özgürlüğü

EFJ: Rus Dojd TV'nin lisansının iptaliyle AB'deki basın özgürlüğü standartları ihlal edildi

20:09 08.12.2022
© AA / Orhan Akkanatfotoğraf makinesi
fotoğraf makinesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA / Orhan Akkanat
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Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Letonya'nın Rusça yayın yapan Dojd TV'nin lisansını iptal etmesinin AB'de basın özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini vurguladı.
Sputnik'e demeç veren EFJ Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez, Letonya hükümetinin Rusça yayın yapan Dojd TV'nin lisansını iptal etme kararının AB'deki basın özgürlüğü standartları açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gutierrez, "Bu karar kesinlikle orantısız. Avrupa'daki basın özgürlüğü standartlarının aleni bir ihlalidir" dedi.

EFJ'nin Letonya hükümetinin eylemlerinden de rahatsızlık duyduğunu anlatan Gutierrez, "İdari yaptırımlar, yanlış içerik veya yayın politikalarıyla ilgili sorunları çözmenin bir yolu değildir" ifadelerini kullandı.

6 Aralık'ta Letonya medya düzenleyicisi Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP), ülkede Rusça yayın yapan uluslararası haber kanalı Dojd TV’nin yayın lisansının iptaline karar vermişti.

Letonya haber sitesi Baltijas Balss’ın yazdığı üzere Dojd TV’nin yasaklanmasının nedeni ulusal dilde ses bandının sağlanmaması, Kırım'ın haritada Rusya topraklarının bir parçası olarak görüntülenmesi, Rus ordusuna ‘bizim ordumuz’ denilmesi ‘Rus ordusuna olası destek’ oldu.

Dojd TV’nin yayınının bu gece yarısından itibaren kesilmesi bekleniyor.
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