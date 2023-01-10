https://sputniknews.com.tr/20230110/evsiz-kadini-hortumla-islatarak-iskence-etti-1065598111.html
Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti
Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti
ABD'nin California eyaletinde bir dükkan sahibi, dükkanın önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T16:14+0300
2023-01-10T16:14+0300
2023-01-10T16:32+0300
işkence
hortum
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dünya
california
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ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor. California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti.
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işkence, hortum, abd, california
işkence, hortum, abd, california
Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti
16:14 10.01.2023 (güncellendi: 16:32 10.01.2023) Abone ol
ABD'nin California eyaletinde bir dükkan sahibi, dükkanın önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti.
ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor.
California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti.