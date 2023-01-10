Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230110/evsiz-kadini-hortumla-islatarak-iskence-etti-1065598111.html
Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti
Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti
ABD'nin California eyaletinde bir dükkan sahibi, dükkanın önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T16:14+0300
2023-01-10T16:32+0300
işkence
hortum
abd
dünya
california
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065598207_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_67801a9c44446b75887904983e77c3e2.jpg
ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor. California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti.
california
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065598207_147:0:1227:810_1920x0_80_0_0_e8a8ac36904252d92fd49ce1c1e9ee84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işkence, hortum, abd, california
işkence, hortum, abd, california

Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti

16:14 10.01.2023 (güncellendi: 16:32 10.01.2023)
© İHAEvsiz kadını hortumla ıslatarak işkence eden adam
Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence eden adam - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
ABD'nin California eyaletinde bir dükkan sahibi, dükkanın önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti.
ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor.
California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала