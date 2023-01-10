https://sputniknews.com.tr/20230110/doviz-tevdiat-hesaplarinin-tlye-cevrilebilmesi-hakkindaki-teblig-resmi-gazetede-1065576422.html

Döviz tevdiat hesaplarının TL'ye çevrilebilmesi hakkındaki tebliğ Resmi Gazete’de

Döviz tevdiat hesaplarının TL'ye çevrilebilmesi hakkındaki tebliğ Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T04:40+0300

2023-01-10T04:40+0300

2023-01-10T04:40+0300

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resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 21.12.2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirildi. Fıkrada "Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.12.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir” şeklinde değişime gidildi.

https://sputniknews.com.tr/20221229/dusus-serisi-devam-ediyor-doviz-mevduatlari-3-yilin-dibinde-1065186512.html

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