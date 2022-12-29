https://sputniknews.com.tr/20221229/dusus-serisi-devam-ediyor-doviz-mevduatlari-3-yilin-dibinde-1065186512.html
Düşüş serisi devam ediyor: Döviz mevduatları 3 yılın dibinde
Düşüş serisi devam ediyor: Döviz mevduatları 3 yılın dibinde
Döviz mevduatlarında düşüş serisi 6. haftasına girdi. Döviz mevduatları 23 Aralık haftasında 194.4 milyar dolarla 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T20:40+0300
2022-12-29T20:40+0300
2022-12-29T20:40+0300
ekonomi
döviz
mevduat
merkez
merkez bankası
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Döviz mevduatları erimeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 23 Aralık haftası itibariyle döviz mevduatları 4.9 milyar dolar azalışla 194.4 milyar dolara geriledi. Bloomberht'nin aktardığına göre, böylelikle döviz mevduatları 3 yılın en düşük seviyesine indi. Pariteden arındırılmış veriye göre 23 Aralık haftasında döviz mevduatları 5 milyar dolar azaldı. Bu veri setinde gerçek kişilerin döviz mevduatlarının 2.3 milyar dolar, tüzellerin 2.7 milyar dolar düştü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
döviz, mevduat, merkez, merkez bankası
döviz, mevduat, merkez, merkez bankası
Düşüş serisi devam ediyor: Döviz mevduatları 3 yılın dibinde
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Döviz mevduatlarında düşüş serisi 6. haftasına girdi. Döviz mevduatları 23 Aralık haftasında 194.4 milyar dolarla 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Döviz mevduatları erimeye devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 23 Aralık haftası itibariyle döviz mevduatları 4.9 milyar dolar azalışla 194.4 milyar dolara geriledi.
Bloomberht'nin aktardığına göre, böylelikle döviz mevduatları 3 yılın en düşük seviyesine indi.
Pariteden arındırılmış veriye göre 23 Aralık haftasında döviz mevduatları 5 milyar dolar azaldı. Bu veri setinde gerçek kişilerin döviz mevduatlarının 2.3 milyar dolar, tüzellerin 2.7 milyar dolar düştü.