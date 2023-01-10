https://sputniknews.com.tr/20230110/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-6-nisandan-sonra-ve-18-hazirandan-once-secim-yapilabilir-1065574065.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 6 Nisan'dan sonra ve 18 Haziran'dan önce seçim yapılabilir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 6 Nisan'dan sonra ve 18 Haziran'dan önce seçim yapılabilir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, seçim tarihine ilişkin, “6 Nisan'dan sonra ve 18 Haziran'dan... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T02:11+0300

2023-01-10T02:11+0300

2023-01-10T02:14+0300

türkiye

mehmet akif ersoy

seçim

mehmet uçum

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Mehmet Uçum, seçim tarihiyle ilgili "Seçim hukuku açısından baktığınızda birkaç tane parametre var. Birincisi 6 Nisan 2022'de bir seçim kanunu kabul edildi. Bu kanunun devreye girebilmesi için seçimin mutlak surette 6 Nisan'dan sonra yapılması gerekiyor. Birinci ölçü bu. 6 Nisan'dan sonra ve 18 Haziran'dan önce bu seçim yapılabilir" dedi."Orada da 10 tane seçenek tarih var. Böyle giderseniz, örneğin 23 Nisan olur mu? Bunu siyaset değerlendirecektir" diye devam eden Uçum, şu değerlendirmelerde bulundu:“Muhalefet 6 Nisan'dan sonra yapılabilecek seçime destek vermeyeceğini ifade etti. Değiştirilen seçim kanununda ne var?” diye soran Uçum, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20221229/cumhurbaskani-basdanismanindan-erken-secim-aciklamasi-10-secenek-gun-var-1065153154.html

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