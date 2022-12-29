Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'erken seçim' açıklaması: '10 seçenek gün var'
© AACumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum
© AA
'Seçim tarihi öne çekilir mi' tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uçum, seçimin en erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran'da yapılabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, seçimin en erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran'a alınabileceiğini açıkladı.
Uçum sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliği hatırlattı.
1) Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur.— Mehmet Uçum (@mehmetucum) December 28, 2022
Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisana en geç 11 Hazirana alınabilir.
Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var.
Bu değişikliğin 2023 seçimlerinde geçerli olabilmesi için 6 Nisan'dan sonra yapılmasının hukuken zorunlu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle seçimlerin en erken 9 Nisan'da, en geç 11 Haziran'da yapılabileceğini söyledi.
"Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var" ifadesini kullanan Uçum 18 Haziran'dan önce bir seçimin yapılabilmesi için 9 Nisan'a kadar bir karar alınması gerektiğini de söyledi.
2) Buna göre 30 Ocak 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir.— Mehmet Uçum (@mehmetucum) December 28, 2022
30 Ocaktan önce karar alınmaz çünkü %7 barajı yürürlüğe girmez.
9 Nisandan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez.