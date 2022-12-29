https://sputniknews.com.tr/20221229/cumhurbaskani-basdanismanindan-erken-secim-aciklamasi-10-secenek-gun-var-1065153154.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'erken seçim' açıklaması: '10 seçenek gün var'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'erken seçim' açıklaması: '10 seçenek gün var'

'Seçim tarihi öne çekilir mi' tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan dikkat... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T07:54+0300

2022-12-29T07:54+0300

2022-12-29T07:54+0300

politika

türkiye

erken seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

tarih

mehmet uçum

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, seçimin en erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran'a alınabileceiğini açıkladı.Uçum sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliği hatırlattı.Bu değişikliğin 2023 seçimlerinde geçerli olabilmesi için 6 Nisan'dan sonra yapılmasının hukuken zorunlu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle seçimlerin en erken 9 Nisan'da, en geç 11 Haziran'da yapılabileceğini söyledi."Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var" ifadesini kullanan Uçum 18 Haziran'dan önce bir seçimin yapılabilmesi için 9 Nisan'a kadar bir karar alınması gerektiğini de söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221228/sabah-gazetesi-basyazari-ak-parti-cevrelerinde-secim-icin-tek-bir-tarih-konusuluyor-14-mayis-1065122724.html

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türkiye, erken seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, tarih, mehmet uçum