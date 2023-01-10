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Bulgaristan, 9 bin 940 sikkeyi Türkiye'ye iade etti
Bulgaristan, 9 bin 940 sikkeyi Türkiye'ye iade etti
Bulgaristan’ın Burgaz kentinde, ülkeye kaçak yoldan sokulurken el konulan Türkiye'ye ait 2 bin 940 sikke Türk makamlarına iade edildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T21:18+0300
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Türkiye'den kaçırılan 2 bin 940 sikkenin iadesi için Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğü’nde bir tören düzenlendi.Törene, Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden Arkeolog Veysi Gündüz ve Bulgar yetkililer katıldı.Törende, Samsun'da kaçak kazılarla elde edilen ve Bulgaristan'a sokulan sikkelerin iadesine ilişkin protokol imzalandı.Sikkelerin, milattan önce 1. yüzyıldaki Pontus Krallığı dönemine ait olduğu açıklandı.Daire Başkanı Boz, AA muhabirine, Türkiye'den kaçırılan sikkelerin iadesine ilişkin protokolü imzaladıklarını söyledi.Komşu ülkeler arasındaki bu dayanışmanın diğer ülkelere de örnek teşkil ettiğini belirten Boz, Bulgaristan'ın Türkiye’nin bu işbirliği taleplerine kuvvetli bir şekilde cevap verdiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın bu suçun azaltılmasına çok büyük etki ettiğini söyledi.Törene katılan Burgaz Bölge Gümrük Müdür Yardımcısı Krasimir Fuçeciev ise Türkiye ile verimli bir işbirliği yaptıklarını söyledi.Fuçeciev, sikkelerin, Almanya’da bazı koleksiyonculara satılmak üzere 2018 yılında yakalandığını hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221230/osmaniyede-tarihi-oldugu-degerlendirilen-incil-ve-3-sikke-ele-gecirildi-1065203186.html
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türkiye, bulgaristan, sikke
türkiye, bulgaristan, sikke

Bulgaristan, 9 bin 940 sikkeyi Türkiye'ye iade etti

21:18 10.01.2023
© AABulgaristan’ın Burgaz kentinde, ülkeye kaçak yoldan sokulurken el konulan Türkiye'ye ait 2 bin 940 sikke Türk makamlarına iade edildi. Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, Türkiye’nin Samsun bölgesinde kaçak kazılarla elde edilen sikkelerin iadesi ile ilgili protokol imzalandı.
Bulgaristan’ın Burgaz kentinde, ülkeye kaçak yoldan sokulurken el konulan Türkiye'ye ait 2 bin 940 sikke Türk makamlarına iade edildi. Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, Türkiye’nin Samsun bölgesinde kaçak kazılarla elde edilen sikkelerin iadesi ile ilgili protokol imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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Bulgaristan’ın Burgaz kentinde, ülkeye kaçak yoldan sokulurken el konulan Türkiye'ye ait 2 bin 940 sikke Türk makamlarına iade edildi.
Türkiye'den kaçırılan 2 bin 940 sikkenin iadesi için Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğü’nde bir tören düzenlendi.
Törene, Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden Arkeolog Veysi Gündüz ve Bulgar yetkililer katıldı.
Törende, Samsun'da kaçak kazılarla elde edilen ve Bulgaristan'a sokulan sikkelerin iadesine ilişkin protokol imzalandı.
Sikkelerin, milattan önce 1. yüzyıldaki Pontus Krallığı dönemine ait olduğu açıklandı.
Daire Başkanı Boz, AA muhabirine, Türkiye'den kaçırılan sikkelerin iadesine ilişkin protokolü imzaladıklarını söyledi.
Komşu ülkeler arasındaki bu dayanışmanın diğer ülkelere de örnek teşkil ettiğini belirten Boz, Bulgaristan'ın Türkiye’nin bu işbirliği taleplerine kuvvetli bir şekilde cevap verdiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın bu suçun azaltılmasına çok büyük etki ettiğini söyledi.
Törene katılan Burgaz Bölge Gümrük Müdür Yardımcısı Krasimir Fuçeciev ise Türkiye ile verimli bir işbirliği yaptıklarını söyledi.
Fuçeciev, sikkelerin, Almanya’da bazı koleksiyonculara satılmak üzere 2018 yılında yakalandığını hatırlattı.
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