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https://sputniknews.com.tr/20221230/osmaniyede-tarihi-oldugu-degerlendirilen-incil-ve-3-sikke-ele-gecirildi-1065203186.html
Osmaniye'de tarihi olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi
Osmaniye'de tarihi olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, el yazması tarihi eser niteliğinde İncil ile 3 sikke ele geçirildi, sürücü... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T01:21+0300
2022-12-30T01:21+0300
türkiye
osmaniye
incil
gözaltı
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Osmaniye'de tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğunu belirledikleri şüpheliyi takibe aldı.D-400 kara yolunda ekiplerce durdurulan şüphelinin aracında, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ele geçirilen İncil ve 3 sikke ise Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221224/700-yillik-el-yazmasi-tevrati-15-milyon-dolara-satmaya-calisan-kisi-adli-kontrolle-serbest-1064950277.html
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osmaniye, incil, gözaltı
osmaniye, incil, gözaltı

Osmaniye'de tarihi olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi

01:21 30.12.2022
© İHA / MÜSLÜM BALKO-Osmaniye'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, el yazması tarihi eser niteliğinde İncil ile 3 sikke ele geçirildi,
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, el yazması tarihi eser niteliğinde İncil ile 3 sikke ele geçirildi, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© İHA / MÜSLÜM BALKO-
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Osmaniye'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, el yazması tarihi eser niteliğinde İncil ile 3 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Osmaniye'de tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğunu belirledikleri şüpheliyi takibe aldı.
D-400 kara yolunda ekiplerce durdurulan şüphelinin aracında, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen İncil ve 3 sikke ise Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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