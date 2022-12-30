https://sputniknews.com.tr/20221230/osmaniyede-tarihi-oldugu-degerlendirilen-incil-ve-3-sikke-ele-gecirildi-1065203186.html

Osmaniye'de tarihi olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi

Osmaniye'de tarihi olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, el yazması tarihi eser niteliğinde İncil ile 3 sikke ele geçirildi, sürücü... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T01:21+0300

2022-12-30T01:21+0300

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türkiye

osmaniye

incil

gözaltı

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Osmaniye'de tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğunu belirledikleri şüpheliyi takibe aldı.D-400 kara yolunda ekiplerce durdurulan şüphelinin aracında, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ele geçirilen İncil ve 3 sikke ise Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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