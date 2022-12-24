https://sputniknews.com.tr/20221224/700-yillik-el-yazmasi-tevrati-15-milyon-dolara-satmaya-calisan-kisi-adli-kontrolle-serbest-1064950277.html

700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi adli kontrolle serbest

700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi adli kontrolle serbest

Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T00:01+0300

2022-12-24T00:01+0300

2022-12-24T00:05+0300

dünya

bulancak

tevrat

giresun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064949410_0:62:1527:921_1920x0_80_0_0_534eebeff6ae5948e37fca52f7732c4b.jpg

Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alınan kişi hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan el konulan Tevrat'ın gerçek olup olmadığı, Giresun Müze Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemenin ardından netliğe kavuşacak. Giresun’da ele geçirilen 700 yıllık Tevrat Suriye’den Türkiye’ye getirilmişİHA'nın haberine göre İstanbul’dan 3 gün önce Giresun’a gelen İ.M.P.’nin söz konusu tevratı Ordu ve Giresun illerinde 3 gün boyunca müşteri aradığı ortaya çıktı. Jandarma sivil istihbarat ekiplerince Bulancak ilçesinde bir kahvehanede suçüstü yakalanarak gözaltına alınan kişinin “Tevrat’ı İstanbul’da Suriyeli bir şahıstan aldığı ve Ordu, Giresun illerine satmak için geldiğini ve üç gündür müşteri aradığı yönünde ifade verdiği ifade edildi.Cep kitabı büyüklüğündeki ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle yağmalanan müzelerden alındığı belirtildi.

bulancak

giresun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bulancak, tevrat, giresun