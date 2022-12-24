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https://sputniknews.com.tr/20221224/700-yillik-el-yazmasi-tevrati-15-milyon-dolara-satmaya-calisan-kisi-adli-kontrolle-serbest-1064950277.html
700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi adli kontrolle serbest
700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi adli kontrolle serbest
Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T00:01+0300
2022-12-24T00:05+0300
dünya
bulancak
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Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alınan kişi hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan el konulan Tevrat'ın gerçek olup olmadığı, Giresun Müze Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemenin ardından netliğe kavuşacak. Giresun’da ele geçirilen 700 yıllık Tevrat Suriye’den Türkiye’ye getirilmişİHA'nın haberine göre İstanbul’dan 3 gün önce Giresun’a gelen İ.M.P.’nin söz konusu tevratı Ordu ve Giresun illerinde 3 gün boyunca müşteri aradığı ortaya çıktı. Jandarma sivil istihbarat ekiplerince Bulancak ilçesinde bir kahvehanede suçüstü yakalanarak gözaltına alınan kişinin “Tevrat’ı İstanbul’da Suriyeli bir şahıstan aldığı ve Ordu, Giresun illerine satmak için geldiğini ve üç gündür müşteri aradığı yönünde ifade verdiği ifade edildi.Cep kitabı büyüklüğündeki ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle yağmalanan müzelerden alındığı belirtildi.
bulancak
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bulancak, tevrat, giresun
bulancak, tevrat, giresun

700 yıllık el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi adli kontrolle serbest

00:01 24.12.2022 (güncellendi: 00:05 24.12.2022)
© İHA / AHMET BİLGEGiresun’un Bulancak ilçesinde 1,5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilen cep kitabı büyüklüğündeki 700 yıllık ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Türkiye’ye Suriye’den getirildiği belirlendi.
Giresun’un Bulancak ilçesinde 1,5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilen cep kitabı büyüklüğündeki 700 yıllık ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Türkiye’ye Suriye’den getirildiği belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© İHA / AHMET BİLGE
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Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alınan kişi hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan el konulan Tevrat'ın gerçek olup olmadığı, Giresun Müze Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemenin ardından netliğe kavuşacak.
© İHA / AHMET BİLGEGiresun’un Bulancak ilçesinde 1,5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilen cep kitabı büyüklüğündeki 700 yıllık ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Türkiye’ye Suriye’den getirildiği belirlendi.
Giresun’un Bulancak ilçesinde 1,5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilen cep kitabı büyüklüğündeki 700 yıllık ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Türkiye’ye Suriye’den getirildiği belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
Giresun’un Bulancak ilçesinde 1,5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilen cep kitabı büyüklüğündeki 700 yıllık ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Türkiye’ye Suriye’den getirildiği belirlendi.
© İHA / AHMET BİLGE

Giresun’da ele geçirilen 700 yıllık Tevrat Suriye’den Türkiye’ye getirilmiş

İHA'nın haberine göre İstanbul’dan 3 gün önce Giresun’a gelen İ.M.P.’nin söz konusu tevratı Ordu ve Giresun illerinde 3 gün boyunca müşteri aradığı ortaya çıktı.
© İHA / AHMET BİLGEGiresun’un Bulancak ilçesinde 1,5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilen cep kitabı büyüklüğündeki 700 yıllık ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Türkiye’ye Suriye’den getirildiği belirlendi.
Giresun’un Bulancak ilçesinde 1,5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilen cep kitabı büyüklüğündeki 700 yıllık ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Türkiye’ye Suriye’den getirildiği belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
Giresun’un Bulancak ilçesinde 1,5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilen cep kitabı büyüklüğündeki 700 yıllık ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Türkiye’ye Suriye’den getirildiği belirlendi.
© İHA / AHMET BİLGE
Jandarma sivil istihbarat ekiplerince Bulancak ilçesinde bir kahvehanede suçüstü yakalanarak gözaltına alınan kişinin “Tevrat’ı İstanbul’da Suriyeli bir şahıstan aldığı ve Ordu, Giresun illerine satmak için geldiğini ve üç gündür müşteri aradığı yönünde ifade verdiği ifade edildi.
Cep kitabı büyüklüğündeki ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle yağmalanan müzelerden alındığı belirtildi.
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