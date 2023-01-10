https://sputniknews.com.tr/20230110/bir-alkol-grubuna-daha-yuzde-35-zam-1065581383.html
Bir alkol grubuna daha yüzde 35 zam
Bir alkol grubuna daha yüzde 35 zam
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T09:31+0300
2023-01-10T09:31+0300
2023-01-10T09:31+0300
ekonomi
alkol
alkol satışı
rakı
zam
özgür aybaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/03/1044409762_43:0:1323:720_1920x0_80_0_0_40699556a98c5014b4b4b56a65cc8356.jpg
Alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları kadar artırılan Özel Tüketim Vergisi nedeniyle diğer alkol gruplarıyla birlikte Beylerbeyi Rakı’ya da zam geldi.Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam geçişi olduğunu duyurdu.Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenmesinin ardından bira ve sigaraya da zam gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221028/tekel-bayileri-yardimlasma-dernegi-baskani-dundar-alkollu-iceceklere-otv-zammi-geliyor-1062823086.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/03/1044409762_203:0:1163:720_1920x0_80_0_0_c85975078e5a4fe1f1e4785ec25e8da5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
alkol, alkol satışı, rakı, zam, özgür aybaş
alkol, alkol satışı, rakı, zam, özgür aybaş
Bir alkol grubuna daha yüzde 35 zam
Abone ol
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu.
Alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları kadar artırılan Özel Tüketim Vergisi nedeniyle diğer alkol gruplarıyla birlikte Beylerbeyi Rakı’ya da zam geldi.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam geçişi olduğunu duyurdu.
Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenmesinin ardından bira ve sigaraya da zam gelmişti.