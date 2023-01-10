https://sputniknews.com.tr/20230110/bir-alkol-grubuna-daha-yuzde-35-zam-1065581383.html

Bir alkol grubuna daha yüzde 35 zam

Bir alkol grubuna daha yüzde 35 zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T09:31+0300

2023-01-10T09:31+0300

2023-01-10T09:31+0300

ekonomi

alkol

alkol satışı

rakı

zam

özgür aybaş

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Alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları kadar artırılan Özel Tüketim Vergisi nedeniyle diğer alkol gruplarıyla birlikte Beylerbeyi Rakı’ya da zam geldi.Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam geçişi olduğunu duyurdu.Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenmesinin ardından bira ve sigaraya da zam gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221028/tekel-bayileri-yardimlasma-dernegi-baskani-dundar-alkollu-iceceklere-otv-zammi-geliyor-1062823086.html

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alkol, alkol satışı, rakı, zam, özgür aybaş