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https://sputniknews.com.tr/20230110/bir-alkol-grubuna-daha-yuzde-35-zam-1065581383.html
Bir alkol grubuna daha yüzde 35 zam
Bir alkol grubuna daha yüzde 35 zam
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T09:31+0300
2023-01-10T09:31+0300
ekonomi
alkol
alkol satışı
rakı
zam
özgür aybaş
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Alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları kadar artırılan Özel Tüketim Vergisi nedeniyle diğer alkol gruplarıyla birlikte Beylerbeyi Rakı’ya da zam geldi.Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam geçişi olduğunu duyurdu.Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenmesinin ardından bira ve sigaraya da zam gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221028/tekel-bayileri-yardimlasma-dernegi-baskani-dundar-alkollu-iceceklere-otv-zammi-geliyor-1062823086.html
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alkol, alkol satışı, rakı, zam, özgür aybaş
alkol, alkol satışı, rakı, zam, özgür aybaş

Bir alkol grubuna daha yüzde 35 zam

09:31 10.01.2023
© DHATekel bayi / alkol
Tekel bayi / alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© DHA
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu.
Alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları kadar artırılan Özel Tüketim Vergisi nedeniyle diğer alkol gruplarıyla birlikte Beylerbeyi Rakı’ya da zam geldi.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam geçişi olduğunu duyurdu.
Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenmesinin ardından bira ve sigaraya da zam gelmişti.
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
EKONOMİ
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar: Alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor
28 Ekim 2022, 19:11
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