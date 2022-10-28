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https://sputniknews.com.tr/20221028/tekel-bayileri-yardimlasma-dernegi-baskani-dundar-alkollu-iceceklere-otv-zammi-geliyor-1062823086.html
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar: Alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar: Alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkollü içeceklere üzde 35 ila yüzde 40 arasında ÖTV zammı geleceğini açıkladı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter'den alkollü içeceklerin ÖTV oranını paylaştı. Dündar'ın aktardığına göre, alkollü içeceklerin ÖTV oranı bu yıl yüzde 35 ila yüzde 40 arasında olacak.Dündar'ın paylaşımı şöyle:"Bu ÖTV oranından sonra tamamen lüks olacak buna bir de firma zammı gelirse alkolü yasaklamaya gerek kalmayacak, kimse içemeyecek artık."
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alkol, ötv, zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar: Alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor

19:11 28.10.2022
© SputnikAlkol, tekel bayi, içki
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© Sputnik
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkollü içeceklere üzde 35 ila yüzde 40 arasında ÖTV zammı geleceğini açıkladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter'den alkollü içeceklerin ÖTV oranını paylaştı.

Dündar'ın aktardığına göre, alkollü içeceklerin ÖTV oranı bu yıl yüzde 35 ila yüzde 40 arasında olacak.
Dündar'ın paylaşımı şöyle:
"Bu ÖTV oranından sonra tamamen lüks olacak buna bir de firma zammı gelirse alkolü yasaklamaya gerek kalmayacak, kimse içemeyecek artık."
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