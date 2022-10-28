https://sputniknews.com.tr/20221028/tekel-bayileri-yardimlasma-dernegi-baskani-dundar-alkollu-iceceklere-otv-zammi-geliyor-1062823086.html

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar: Alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar: Alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkollü içeceklere üzde 35 ila yüzde 40 arasında ÖTV zammı geleceğini açıkladı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

alkol

ötv

zam

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter'den alkollü içeceklerin ÖTV oranını paylaştı. Dündar'ın aktardığına göre, alkollü içeceklerin ÖTV oranı bu yıl yüzde 35 ila yüzde 40 arasında olacak.Dündar'ın paylaşımı şöyle:"Bu ÖTV oranından sonra tamamen lüks olacak buna bir de firma zammı gelirse alkolü yasaklamaya gerek kalmayacak, kimse içemeyecek artık."

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