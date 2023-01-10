https://sputniknews.com.tr/20230110/bakan-ersoy-muzekarta-2023-yilinda-da-zam-yapmadik-1065609785.html
Bakan Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık
Bakan Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını belirterek, "Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." ifadesini kullandı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T23:46+0300
2023-01-10T23:46+0300
2023-01-10T23:48+0300
mehmet nuri ersoy
türkiye
müze
müze kart
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını açıkladı, Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık. Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira" açıklamasında bulundu.
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mehmet nuri ersoy, müze, müze kart
mehmet nuri ersoy, müze, müze kart
Bakan Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık
23:46 10.01.2023 (güncellendi: 23:48 10.01.2023) Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını belirterek, "Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." ifadesini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını açıkladı,
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık. Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira" açıklamasında bulundu.