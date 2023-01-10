https://sputniknews.com.tr/20230110/bakan-ersoy-muzekarta-2023-yilinda-da-zam-yapmadik-1065609785.html

Bakan Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık

Bakan Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını belirterek, "Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." ifadesini kullandı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T23:46+0300

2023-01-10T23:46+0300

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mehmet nuri ersoy

türkiye

müze

müze kart

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını açıkladı, Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık. Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira" açıklamasında bulundu.

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mehmet nuri ersoy, müze, müze kart