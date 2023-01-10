https://sputniknews.com.tr/20230110/bakan-bozdag-7-yargi-paketinde-infaz-duzenlemesi-yer-almayacak-1065584569.html

Bakan Bozdağ: 7. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi yer almayacak

Bakan Bozdağ: 7. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi yer almayacak

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi için hazırlıklarını sürdürüyor. Paketin bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Yargı... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T11:56+0300

2023-01-10T11:56+0300

2023-01-10T11:56+0300

türkiye

adalet bakanlığı

bekir bozdağ

yargı

4. yargı paketi

6. yargı paketi

5. yargı paketi

infaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/10/1057517690_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_a7bbb85d92c26db116161ff4f7080206.jpg

Ocak ayının ilk günlerinde Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bu hafta içerisinde pakete ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapması planlanıyor.‘Bu hafta sunum yapacağız’Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yargı paketi çalışmaları hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Yargı paketiyle ilgili bu kabine toplantısında bir sunum yapmadım. Paketin içinde infaz ile ilgili bir düzenleme paket içinde yer almayacak. Biz düzenlemeyle ilgili mutabık kaldık ama sunum yapmadık. Bu hafta sunum yaparız” ifadelerini kullandı.Pakette neler yer alacak?Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan paketin içerisinde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:Düzenlemede infaz yokÖzellikle pandemi sürecinde açık cezaevlerinden izinli olarak çıkanların, 31 Temmuz 2023’te bitecek olan izin sürecinin tamamlanması öncesinde bir af beklentisi içindeydi. Bu kişiler 7. Yargı Paketi içerinde af beklentisi içindeydi. Paket içerisinde infazla ilgili bir düzenleme olmaması nedeniyle bu beklenti sonuçsuz kalmış olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230107/bakan-bozdag-turkiye-yuzyilinin-anahtari-yeni-anayasadir-1065477023.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

adalet bakanlığı, bekir bozdağ, yargı, 4. yargı paketi, 6. yargı paketi, 5. yargı paketi, infaz