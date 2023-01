https://sputniknews.com.tr/20230107/bakan-bozdag-turkiye-yuzyilinin-anahtari-yeni-anayasadir-1065477023.html

Bakan Bozdağ: Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır

Bakan Bozdağ: Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Altılı Masa'ya ilişkin, "Bunlar altı tane lider, Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı değil, altı lideri idare edecek bir... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T01:15+0300

2023-01-07T01:15+0300

2023-01-07T01:21+0300

türkiye

masa

6'lı masa

ak parti

bekir bozdağ

recep tayyip erdoğan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065475768_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_38f48f473c82ac9e5279a5e02e5acbdc.jpg

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen avukatlar buluşmasına katılan Bozdağ, milletin hür iradesiyle verdiği oylarla, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle 2002'de, adeta batmış bir Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kadrolarının devraldığını söyledi.Millete yalan değil hakikati söyleyen, imkanlarıyla, yapacaklarıyla milletin huzuruna çıkan bir anlayışı temsil ettiklerini belirten Bozdağ, "Biz milletimize vaatlerimizi, Türkiye'nin gerçeklerini görerek ortaya koyduk, beklentileri ona göre yönettik. Milletimizin hür iradesiyle sandıktan iktidar olarak çıktık. Türkiye'nin o günden bugüne dört bir yanı değişti, değişmeye de devam ediyor" ifadelerini kullandı.Bozdağ, "Bu ülkede bundan sonra bölgesel ayrımcılıklar olmayacak" dediklerini ve yatırımları Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde eş zamanlı başlatan bir siyaset izlediklerini, memleketin her yanını birlikte ayağa kaldıran bir anlayışı milletle iktidar yaptıklarını ifade etti.'Ülkemizde yargının üzerinde nice gölgeler, yargının içinde nice sıkıntılar vardı'Türkiye'nin demokratikleşme, hukuk devleti ve insan hakları noktasında nereden nereye geldiğini, geçmişle bugün arasında ne farklar olduğunu gözler önüne sermek istediğini söyleyen Bozdağ, "Anayasamızda Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu söylenirken, uygulamalara baktığınızda hukuk devletinin üzerinde nice olumsuzluklar vardı. Ülkemizde yargının üzerinde nice gölgeler, yargının içinde nice sıkıntılar vardı. Ne mi yaptık? Bu gölgeleri nasıl mı kaldırdık? Adını unuttuk herhalde. Bu ülkede Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) vardı" dedi.Geçmişte, "DGM'leri kaldıracağız" diyene bile soruşturma açıldığını ve bu sözün parti kapatma davasına gerekçe yapıldığını aktaran Bozdağ, bugün ise Türkiye'de DGM'lerin olmadığını vurguladı.Bozdağ, kapatılan DGM'lerin yerini Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesine göre kurulan, daha sonra da Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesine göre oluşturulan özel yetkili mahkemeler ve savcılıkların aldığını, ancak bugün ayrı usul ve imtiyaza sahip herhangi bir mahkeme olmadığını anlattı.Bu değişimin, yargının içindeki hiyerarşiyi kaldıran, usulde birliği sağlayan, hukuk devletini inşa edip tahkim eden önemli reformlar olduğunu kaydeden Bozdağ, Türkiye'de AK Parti iktidara gelene kadar sivil yargılama yapan adli ve idari yargı dışında askeri yargı bulunduğuna ve Türkiye'de yıllarca iki ayrı yargı olduğuna dikkati çekti.Bozdağ, askeri yargıyı da kaldırıp hukuk devletinin gereği olarak yargıda birliği sağladıklarını dile getirerek, yargıdaki bu adaletsizliğin CHP zihniyetinin ürünü olduğunu söyledi.Anayasa Mahkemesi'ni de yapılandırdıklarını söyleyen Bozdağ, "Çok net söylüyorum. Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi üyelerinin dağılımına baktığınızda, üyelerden biri askeri Yargıtay üyeleri arasından, bir diğeri askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri arasından seçilir, Anayasa Mahkemesi adeta vesayetin altında bir mahkeme gibiydi. Türkiye'ye sivil bir Anayasa Mahkemesi kazandıran, Anayasa Mahkemesi içerisindeki vesayet bölgesini ortadan kaldıran, Anayasa Mahkemesi'ne demokratik meşruiyet de kazandıran ve hukuk devleti ilkelerine uygun bir mahkemeye dönüştüren adımı bu kadrolar attı" diye konuştu.'Devletin bütün kurumlarını yürütme, yasama dahil doğrudan vatandaşın denetimine açtık'Hakimler Savcılar Kurulu'nda kapalı devre işleyen bir kast sistemi olduğunu ve eskiden Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu olarak adlandırıldığını anımsatan Bozdağ, hakimlerin, savcıların sigortası olan bu kurulu idari ve mali özerkliğe kavuşturduklarını söyledi.Bozdağ, artık yurt dışına çıkma yasağının ancak bir suç vesilesiyle yürüyen bir soruşturma veya kovuşturma sırasında hakim veya mahkeme kararıyla konulabildiğini, ilk defa Türkiye'de dilekçe hakkının ötesine geçerek bilgi edinmeyi anayasal düzeyde bir hak olarak getirdiklerini kaydetti.'Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı yolu kapalıydı, açtık'Her türlü ayrımcılığa karşı İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunu kurduklarını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:'Eğer yeni anayasayı yapamazsak yeni Türkiye'yi de Türkiye Yüzyılı'nı da güçlü bir şekilde inşa edemeyiz'Bozdağ, eskiden cumhurbaşkanının sorumluluğu olmadığını, şimdi ise cumhurbaşkanının yaptığı her işten, her işlemden dolayı yargı denetimini sonuna kadar açık hale getirdiklerini söyledi.Başörtüsü yasakları ve diğer hukuksuzlukların, zulümlerin bittiğini vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin hukuk devleti, insan hak ve hürriyetleri ve diğer alandaki vasıflarını güçlendirme konusunda kararlı mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti.Bozdağ, avukatların ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamaya yönelik atacakları adımlardan bahsederek, adli yardım mekanizmasını, yapılan ödemelerin tamamını tek çatı altında toplayacaklarını anlattı.20 yıllık iktidarları boyunca hukuk devleti, insan hakları, yargı, altyapı, üst yapı, adalet politikaları konusunda yaptıklarının bir başlangıç olduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:Bakan Bozdağ, yeni anayasada avukatlarla ilgili de büyük bir değişiklik öngördüklerini aktararak, savunma hakkının ayrı bir başlık altında müstakil olarak düzenleneceğini kaydetti.'Bir senede cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini istişare kararı alamadılar''Altılı masayla ilgili birkaç hususu ifade etmek istediğini söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu:Bozdağ, aziz Türk milletinin, ülkenin istikbalini cesur, iradeli, kudretli, milletin gözüne bakarak yönetecek kadrolara emanet edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20230104/bakan-bozdagdan-imamogluna-icisleri-ve-adalet-bakani-ile-ugrasacaginiza-istanbul-ile-ugrasin-1065367401.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

masa, 6'lı masa, ak parti, bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)