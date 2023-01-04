https://sputniknews.com.tr/20230104/bakan-bozdagdan-imamogluna-icisleri-ve-adalet-bakani-ile-ugrasacaginiza-istanbul-ile-ugrasin-1065367401.html

Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu'na: 'İçişleri ve Adalet Bakanı ile uğraşacağınıza İstanbul ile uğraşın'

Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu'na: 'İçişleri ve Adalet Bakanı ile uğraşacağınıza İstanbul ile uğraşın'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına "İçişleri ve Adalet bakanları ile uğraşacağınıza İstanbul ile uğraşın" ifadeleri ile... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T12:18+0300

2023-01-04T12:18+0300

2023-01-04T12:22+0300

politika

bekir bozdağ

ekrem imamoğlu

süleyman soylu

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Adalet Bakanı Bekir Bey'in hiç sesini duymadık. İçişleri Bakanı o kadar yaygara yapıyor ki diğerlerine fırsat kalmıyor. Oysa onun da kabahatinin büyük olduğunu düşünüyorum. Saklanmak yok" açıklamalarına yanıt verdi.Bakan Bozdağ, TBMM'de AK Parti grubu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve

https://sputniknews.com.tr/20230104/bakan-soyludan-sinan-ates-aciklamasi-1065366525.html

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2023

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bekir bozdağ, ekrem imamoğlu, süleyman soylu