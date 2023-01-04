https://sputniknews.com.tr/20230104/bakan-bozdagdan-imamogluna-icisleri-ve-adalet-bakani-ile-ugrasacaginiza-istanbul-ile-ugrasin-1065367401.html
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu'na: 'İçişleri ve Adalet Bakanı ile uğraşacağınıza İstanbul ile uğraşın'
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu'na: 'İçişleri ve Adalet Bakanı ile uğraşacağınıza İstanbul ile uğraşın'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına "İçişleri ve Adalet bakanları ile uğraşacağınıza İstanbul ile uğraşın" ifadeleri ile... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T12:18+0300
2023-01-04T12:18+0300
2023-01-04T12:22+0300
politika
bekir bozdağ
ekrem imamoğlu
süleyman soylu
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Adalet Bakanı Bekir Bey'in hiç sesini duymadık. İçişleri Bakanı o kadar yaygara yapıyor ki diğerlerine fırsat kalmıyor. Oysa onun da kabahatinin büyük olduğunu düşünüyorum. Saklanmak yok" açıklamalarına yanıt verdi.Bakan Bozdağ, TBMM'de AK Parti grubu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve
https://sputniknews.com.tr/20230104/bakan-soyludan-sinan-ates-aciklamasi-1065366525.html
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Osman Nuri Cerit
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bekir bozdağ, ekrem imamoğlu, süleyman soylu
bekir bozdağ, ekrem imamoğlu, süleyman soylu
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu'na: 'İçişleri ve Adalet Bakanı ile uğraşacağınıza İstanbul ile uğraşın'
12:18 04.01.2023 (güncellendi: 12:22 04.01.2023) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına "İçişleri ve Adalet bakanları ile uğraşacağınıza İstanbul ile uğraşın" ifadeleri ile yanıt verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Adalet Bakanı Bekir Bey'in hiç sesini duymadık. İçişleri Bakanı o kadar yaygara yapıyor ki diğerlerine fırsat kalmıyor. Oysa onun da kabahatinin büyük olduğunu düşünüyorum. Saklanmak yok" açıklamalarına yanıt verdi.
Bakan Bozdağ, TBMM'de AK Parti grubu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve
"İmamoğlu açıklamaları, hangi mevkide bulunursa bulunsun kimse hakim savcıları tehdit edemez. İçişleri ve Adalet bakanlarıyla uğraşacağınıza İstanbul ile uğraşın. İBB Başkanı'nı İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmeye çağırıyorum."