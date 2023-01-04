https://sputniknews.com.tr/20230104/bakan-soyludan-sinan-ates-aciklamasi-1065366525.html

Soylu-İmamoğlu arasında arama tartışması: '29 kez o beni telefonla aradı, 11 kez ben onu aradım'

Soylu-İmamoğlu arasında arama tartışması: '29 kez o beni telefonla aradı, 11 kez ben onu aradım'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinan Ateş cinayetine ilişkin 2 kişinin arandığını söyledi. İmamoğlu ile arasındaki telefon polemiğine de değinen Soylu... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T11:56+0300

2023-01-04T11:56+0300

2023-01-04T12:36+0300

politika

süleyman soylu

ibb

ekrem imamoğlu

sinan ateş

telefon

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında yaşanan telefon polemiğine de değindi. İmamoğlu ile arasında 40 arama kaydının olduğunu belirten Soylu, 29 kez İmamoğlu'nun 11 kez kendisinin aradığını açıkladı. Soylu bu aramaların 20'sinde karşılıklı görüşme olduğunu da açıkladı.'Bana iftira atıyorsunuz demedi'İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik terör soruşturması raporuna da değinen Soylu şunları söyledi:'Soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.Soruşturmanın Ankara Başsaavcılığı ve emniyet müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü söyleyen Soylu, "Burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha, yani hedefimizdeki iki kişi aranıyor. Burada onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz" dedi.Soylu, "Buradaki soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur. Sosyal medya dedikoduları üzerinden adım atmak doğru değil. Milletimiz emin olsun, araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230103/sinan-ates-cinayetiyle-ilgili-gozaltina-alinan-3-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1065338019.html

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süleyman soylu, ibb, ekrem imamoğlu, sinan ateş, telefon