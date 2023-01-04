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Soylu-İmamoğlu arasında arama tartışması: '29 kez o beni telefonla aradı, 11 kez ben onu aradım'
Soylu-İmamoğlu arasında arama tartışması: '29 kez o beni telefonla aradı, 11 kez ben onu aradım'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinan Ateş cinayetine ilişkin 2 kişinin arandığını söyledi. İmamoğlu ile arasındaki telefon polemiğine de değinen Soylu... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T11:56+0300
2023-01-04T12:36+0300
politika
süleyman soylu
ibb
ekrem imamoğlu
sinan ateş
telefon
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında yaşanan telefon polemiğine de değindi. İmamoğlu ile arasında 40 arama kaydının olduğunu belirten Soylu, 29 kez İmamoğlu'nun 11 kez kendisinin aradığını açıkladı. Soylu bu aramaların 20'sinde karşılıklı görüşme olduğunu da açıkladı.'Bana iftira atıyorsunuz demedi'İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik terör soruşturması raporuna da değinen Soylu şunları söyledi:'Soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.Soruşturmanın Ankara Başsaavcılığı ve emniyet müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü söyleyen Soylu, "Burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha, yani hedefimizdeki iki kişi aranıyor. Burada onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz" dedi.Soylu, "Buradaki soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur. Sosyal medya dedikoduları üzerinden adım atmak doğru değil. Milletimiz emin olsun, araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/sinan-ates-cinayetiyle-ilgili-gozaltina-alinan-3-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1065338019.html
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süleyman soylu, ibb, ekrem imamoğlu, sinan ateş, telefon
süleyman soylu, ibb, ekrem imamoğlu, sinan ateş, telefon

Soylu-İmamoğlu arasında arama tartışması: '29 kez o beni telefonla aradı, 11 kez ben onu aradım'

11:56 04.01.2023 (güncellendi: 12:36 04.01.2023)
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinan Ateş cinayetine ilişkin 2 kişinin arandığını söyledi. İmamoğlu ile arasındaki telefon polemiğine de değinen Soylu, İmamoğlu ile arasındaki telefon kayıtlarının sayısını paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında yaşanan telefon polemiğine de değindi. İmamoğlu ile arasında 40 arama kaydının olduğunu belirten Soylu, 29 kez İmamoğlu'nun 11 kez kendisinin aradığını açıkladı. Soylu bu aramaların 20'sinde karşılıklı görüşme olduğunu da açıkladı.

'Bana iftira atıyorsunuz demedi'

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik terör soruşturması raporuna da değinen Soylu şunları söyledi:
"Benden CHP Genel Merkezi'ne karşı beni ezdirme diyebilirsin, hemşehri olduğumuzu söyleyebilirsin. Ama yalan demen normal değildir. Basın toplantısında arkadaşların verdiği bilgiler çerçevesinde bir iflası görüyoruz. Bu adamları yoldan geçerken mi aldık. İddia ettiğiniz kişileri belediyeye almadım, bana iftira atıyorsunuz demedi. Kıvırmak doğru değil. Değer ailesi nedir? Terör örgütü PKK, dağa adam götürüyor. Kardeşlerini işe sokuyor belediyelerde. Yaptığı açıklamalarda terör örgütüyle irtibatlıları almadım demiyor. Bunun bir karşılığı yoktur. Devlet bunu sorgulamakla mükelleftir. Ben bunları işten atacak yetkiye sahip değilim. Atıldıktan sonra burada bitmiyor. Atılanlar OHAL kurumuna başvuruyor. Ondan sonra da mahkeme süreci var ve oraya gidiyor. Ben İBB'ye sandalye atacağım acaba Ekrem İmamoğlu bugün işe kimi aldı acaba? Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş, devleti küfür etmeyi takla atarak değiştiren anlayışı devam ettirmeye çalışıyorlar. Ben iki taneyi tespit ettim attım diyor. Demek ki atma yetkin var."

'Soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.
Soruşturmanın Ankara Başsaavcılığı ve emniyet müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü söyleyen Soylu, "Burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha, yani hedefimizdeki iki kişi aranıyor. Burada onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz" dedi.
Soylu, "Buradaki soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur. Sosyal medya dedikoduları üzerinden adım atmak doğru değil. Milletimiz emin olsun, araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir" dedi.
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
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