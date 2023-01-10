https://sputniknews.com.tr/20230110/bakan-akar-suriye-temaslari-bolge-icin-barisa-istikrara-katki-saglayacak-bir-duruma-donusur-1065585499.html

Bakan Akar: Suriye temasları bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür

Bakan Akar: Suriye temasları bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kabine Toplantısı sonrasında Rusya’da gerçekleşen Türkiye Suriye Savunma Bakanları arasındaki görüşmeleri değerlendirdi. Akar... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T11:58+0300

2023-01-10T11:58+0300

2023-01-10T11:58+0300

türkiye

hulusi akar

rusya savunma bakanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

suriye savunma bakanlığı

suriye

suriye ordusu

türkiye

rusya

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065139465_0:139:2049:1291_1920x0_80_0_0_f2410ebc31ebeaad26b341802a1fc45d.jpg

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye, Rusya ve Suriye arasında savunma bakanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına yönelik soru üzerine Akar, “Bu bir süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür” dedi.‘Temennimiz Suriyelilerin gönüllü dönüşleri’Türkiye’nin terörle mücadele ve göç sorununa çözüm bulmak için çalıştığını vurgulayan Akar, “Bizim temennimiz bunların sonucunda barış, huzur ve istikrar olması, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de BM metinlerinde geçtiği gibi gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına dönmesi” diye konuştu.‘Beraber olduğumuz kardeşlerimizi zora sokmayız’Söz konusu görüşmelerin Suriyeli muhaliflere yansımasına ilişkin soruya da Akar, “Biz ne Türkiye’de ne de Suriye’de beraber olduğumuz kardeşlerimizin aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir tasarrufta bulunmadık, bulunmayız. Dolayısıyla onlar da bu bilinçle davranmalı, provokasyona kapılmamalıdır” dedi.‘Biz barışa giden yolu açmak istiyoruz’Bakan Akar Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin “Cumhurbaşkanımızın, bizim derdimiz bir an önce komşumuz olan iki ülkede ateşkesin sağlanması, istikrara, barışa giden yolun açılması. Tabii bir süreç bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları ilk günden itibaren devam ediyor. Dünya barışı için önemli bir katkı, önemli bir değer. Bunu bütün dünyanın anlaması gerekir” ifadelerini kullandı.‘Türkiye’nin çabaları görmezden gelinmek isteniyor’Türkiye’nin yoğun çabalarını bazılarının görmezden gelmeye çalışmasını eleştiren Akar, “Cumhurbaşkanımızın, Türkiye’nin, tahıl koridoru, esir değişimi ve diğer konulardaki çabaları çok değerli. NATO için de AB için de Avrupa için de önemli çalışmalar bunlar. Bir an önce bu ateşin sönmesi lazım. Bazen bu tür durumlar kontrolden çıkıyor ve umulmadık yönlere gidebiliyor. Bunlara mani olmak için Cumhurbaşkanımız hem insani, hem siyasi hem de uluslararası ilişkiler bakımından bölge barışını düşünerek tamamen iyi niyetli olarak yaptığı çağrılarını sürdürüyor” dedi.

türkiye

suriye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

hulusi akar, rusya savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), suriye savunma bakanlığı, suriye, suriye ordusu, türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan