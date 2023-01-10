https://sputniknews.com.tr/20230110/ayrilik-acisini-sisme-kadin-ile-unuttu-annesiyle-bile-tanistirdi-1065588858.html

Ayrılık acısını şişme kadın ile unuttu: Annesiyle bile tanıştırdı

Ayrılık acısını şişme kadın ile unuttu: Annesiyle bile tanıştırdı

Avustralya'da yaşayan 54 yaşındaki bir adam, nişanlısı tarafından terk edilmenin acısına teselliyi, Karina isimli şişme kadında buldu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T13:08+0300

2023-01-10T13:08+0300

2023-01-10T13:17+0300

yaşam

avustralya

şişme kadın

nişanlı

ayrılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103518/78/1035187838_0:282:5395:3316_1920x0_80_0_0_124e2ccc6e26b2a7e440d065f1755cc3.jpg

Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Rod isimli bir adam, nişanlısı tarafından terk edilince kalbinin kapılarını kapattı. Yalnız geçen uzun yılların ardından Rod, sevgiyi 3 bin dolara satın aldığı Karina isimli şişme kadınla yeniden keşfetti. Marangozluk yapan Rod, 2021'de satın aldığı şişme bebek hakkında "Hayatımı birçok açıdan değiştirdi" diyor. Sonunda sevgisini gösterebileceği birini bulmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Avustralyalı adam, "Şişme kadın benim sentetik yoldaşım oldu" diye ekliyor:Karina'yı satın aldıktan iki ay sonra Rod, Noel Bayramı'nda onu annesi Victoria ile tanıştırmaya karar verdi. 7News'e konuşan Rod, "Annem Karina'ya sanki bir zehirmiş gibi baktı" dedi.85 yaşındaki anne ilk tanışmada şoka uğrasa da, bir süre sonra Rod'un bu ilgisine kayıtsız kalmayıp Karina için mücevher ve kıyafet seçmeye başladı. İlerleyen süreçte Rod, 2 bin 900 dolarlık indirimli fiyata Lauren isimli bir başka şişme kadın daha satın aldı. Rod, 'hayalperest' olarak tanımladığı Lauren'in Karina'nın kız kardeşi olduğunu söylüyor. Avustralyalı adam, iki şişme kadını satın almasının ardından Vietnam'da yaşayan Jenny isimli bir kadın ile uzun mesafeli bir ilişkiye başladığını anlattı. Jenny ile nişanlanan Rod, nişanlısının Lauren ve Karina'dan haberdar olmasıyla 'gergin anlar' yaşadıklarını kaydetti."Bir süre sonra hobimi kabullendi ve bana bazı tavsiyelerle yardım etti" diyen Rod, nişanlısı Jenny ile görüşemediğinde şişme kadınların kendisine arkadaşlık ettiğini, boş zamanlarını onlara duş aldırmak, onları giydirmek, şımartmak ve fotoğraflamakla geçirdiğini belirtti.Şişme kadınları satın almasından bu yana fotoğrafçılıkla ilgilenen Rod, aynı zamanda Karina'nın modellik yaptığı fotoğrafların yer aldığı 'Karina_luvly' isimli bir instagram hesabını yönetiyor. Rod ardından Çinli bir şişme kadın üreticisiyle yetişkinlere yönelik şişme kadın ürünlerini fotoğraflamak için bir sözleşme imzaladı. Rod'un arkadaşları ve ailesi, şişme kadın hobisini 'tuhaf' buluyor. Ancak Avustralyalı adam, bu hobinin hayatı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu iddia ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221226/guney-korede-seks-oyuncaklari-uzerindeki-ithalat-yasagi-kalkti-depolarda-binden-fazla-urun-var-1065034205.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, şişme kadın, nişanlı, ayrılık