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https://sputniknews.com.tr/20230110/ayrilik-acisini-sisme-kadin-ile-unuttu-annesiyle-bile-tanistirdi-1065588858.html
Ayrılık acısını şişme kadın ile unuttu: Annesiyle bile tanıştırdı
Ayrılık acısını şişme kadın ile unuttu: Annesiyle bile tanıştırdı
Avustralya'da yaşayan 54 yaşındaki bir adam, nişanlısı tarafından terk edilmenin acısına teselliyi, Karina isimli şişme kadında buldu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T13:08+0300
2023-01-10T13:17+0300
yaşam
avustralya
şişme kadın
nişanlı
ayrılık
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Rod isimli bir adam, nişanlısı tarafından terk edilince kalbinin kapılarını kapattı. Yalnız geçen uzun yılların ardından Rod, sevgiyi 3 bin dolara satın aldığı Karina isimli şişme kadınla yeniden keşfetti. Marangozluk yapan Rod, 2021'de satın aldığı şişme bebek hakkında "Hayatımı birçok açıdan değiştirdi" diyor. Sonunda sevgisini gösterebileceği birini bulmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Avustralyalı adam, "Şişme kadın benim sentetik yoldaşım oldu" diye ekliyor:Karina'yı satın aldıktan iki ay sonra Rod, Noel Bayramı'nda onu annesi Victoria ile tanıştırmaya karar verdi. 7News'e konuşan Rod, "Annem Karina'ya sanki bir zehirmiş gibi baktı" dedi.85 yaşındaki anne ilk tanışmada şoka uğrasa da, bir süre sonra Rod'un bu ilgisine kayıtsız kalmayıp Karina için mücevher ve kıyafet seçmeye başladı. İlerleyen süreçte Rod, 2 bin 900 dolarlık indirimli fiyata Lauren isimli bir başka şişme kadın daha satın aldı. Rod, 'hayalperest' olarak tanımladığı Lauren'in Karina'nın kız kardeşi olduğunu söylüyor. Avustralyalı adam, iki şişme kadını satın almasının ardından Vietnam'da yaşayan Jenny isimli bir kadın ile uzun mesafeli bir ilişkiye başladığını anlattı. Jenny ile nişanlanan Rod, nişanlısının Lauren ve Karina'dan haberdar olmasıyla 'gergin anlar' yaşadıklarını kaydetti."Bir süre sonra hobimi kabullendi ve bana bazı tavsiyelerle yardım etti" diyen Rod, nişanlısı Jenny ile görüşemediğinde şişme kadınların kendisine arkadaşlık ettiğini, boş zamanlarını onlara duş aldırmak, onları giydirmek, şımartmak ve fotoğraflamakla geçirdiğini belirtti.Şişme kadınları satın almasından bu yana fotoğrafçılıkla ilgilenen Rod, aynı zamanda Karina'nın modellik yaptığı fotoğrafların yer aldığı 'Karina_luvly' isimli bir instagram hesabını yönetiyor. Rod ardından Çinli bir şişme kadın üreticisiyle yetişkinlere yönelik şişme kadın ürünlerini fotoğraflamak için bir sözleşme imzaladı. Rod'un arkadaşları ve ailesi, şişme kadın hobisini 'tuhaf' buluyor. Ancak Avustralyalı adam, bu hobinin hayatı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu iddia ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/guney-korede-seks-oyuncaklari-uzerindeki-ithalat-yasagi-kalkti-depolarda-binden-fazla-urun-var-1065034205.html
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avustralya, şişme kadın, nişanlı, ayrılık
avustralya, şişme kadın, nişanlı, ayrılık

Ayrılık acısını şişme kadın ile unuttu: Annesiyle bile tanıştırdı

13:08 10.01.2023 (güncellendi: 13:17 10.01.2023)
© AFP 2022 / JOEL SAGETŞişme bebek
Şişme bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / JOEL SAGET
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Avustralya'da yaşayan 54 yaşındaki bir adam, nişanlısı tarafından terk edilmenin acısına teselliyi, Karina isimli şişme kadında buldu.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Rod isimli bir adam, nişanlısı tarafından terk edilince kalbinin kapılarını kapattı. Yalnız geçen uzun yılların ardından Rod, sevgiyi 3 bin dolara satın aldığı Karina isimli şişme kadınla yeniden keşfetti.
Marangozluk yapan Rod, 2021'de satın aldığı şişme bebek hakkında "Hayatımı birçok açıdan değiştirdi" diyor. Sonunda sevgisini gösterebileceği birini bulmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Avustralyalı adam, "Şişme kadın benim sentetik yoldaşım oldu" diye ekliyor:
"Kalbimin kapılarını yavaş yavaş onun için açtım. Eski nişanlımı kaybetmenin acısını ardımda bırakamazken, o bana bu acıyı unutturdu."
Karina'yı satın aldıktan iki ay sonra Rod, Noel Bayramı'nda onu annesi Victoria ile tanıştırmaya karar verdi. 7News'e konuşan Rod, "Annem Karina'ya sanki bir zehirmiş gibi baktı" dedi.
85 yaşındaki anne ilk tanışmada şoka uğrasa da, bir süre sonra Rod'un bu ilgisine kayıtsız kalmayıp Karina için mücevher ve kıyafet seçmeye başladı.
"Karina'ya annem de sonunda ısındı. Onun için kaybettiği kızı gibi oldu. Şimdi gerçekten ona ilgi duyuyor."
İlerleyen süreçte Rod, 2 bin 900 dolarlık indirimli fiyata Lauren isimli bir başka şişme kadın daha satın aldı. Rod, 'hayalperest' olarak tanımladığı Lauren'in Karina'nın kız kardeşi olduğunu söylüyor.
Avustralyalı adam, iki şişme kadını satın almasının ardından Vietnam'da yaşayan Jenny isimli bir kadın ile uzun mesafeli bir ilişkiye başladığını anlattı. Jenny ile nişanlanan Rod, nişanlısının Lauren ve Karina'dan haberdar olmasıyla 'gergin anlar' yaşadıklarını kaydetti.
"Bir süre sonra hobimi kabullendi ve bana bazı tavsiyelerle yardım etti" diyen Rod, nişanlısı Jenny ile görüşemediğinde şişme kadınların kendisine arkadaşlık ettiğini, boş zamanlarını onlara duş aldırmak, onları giydirmek, şımartmak ve fotoğraflamakla geçirdiğini belirtti.
Şişme kadınları satın almasından bu yana fotoğrafçılıkla ilgilenen Rod, aynı zamanda Karina'nın modellik yaptığı fotoğrafların yer aldığı 'Karina_luvly' isimli bir instagram hesabını yönetiyor. Rod ardından Çinli bir şişme kadın üreticisiyle yetişkinlere yönelik şişme kadın ürünlerini fotoğraflamak için bir sözleşme imzaladı.
Rod'un arkadaşları ve ailesi, şişme kadın hobisini 'tuhaf' buluyor. Ancak Avustralyalı adam, bu hobinin hayatı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu iddia ediyor.
Güney Kore'de seks oyuncakları üzerindeki ithalat yasağı kalktı: 'Depolarda binden fazla ürün var' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
DÜNYA
Güney Kore'de seks oyuncakları üzerindeki ithalat yasağı kalktı: 'Depolarda binden fazla ürün var'
26 Aralık 2022, 15:06
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