https://sputniknews.com.tr/20221226/guney-korede-seks-oyuncaklari-uzerindeki-ithalat-yasagi-kalkti-depolarda-binden-fazla-urun-var-1065034205.html

Güney Kore'de seks oyuncakları üzerindeki ithalat yasağı kalktı: 'Depolarda binden fazla ürün var'

Güney Kore'de seks oyuncakları üzerindeki ithalat yasağı kalktı: 'Depolarda binden fazla ürün var'

Güney Kore yönetimi, seks oyuncaklarının ithalatına yönelik yasağı resmen kaldırdı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T15:06+0300

2022-12-26T15:06+0300

2022-12-26T15:06+0300

dünya

güney kore

seks oyuncağı

seks oyuncakları

ithalat

yasak

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Güney Kore'de bugüne kadar 'ülkenin geleneklerine ve kamu ahlakına zarar veren' ürünlerin ithalatını yasaklayan bir madde nedeniyle, çok sayıda seks oyuncağına el konmuştu.İthalatçıların yasağı yargıya taşımasının ardından devam eden yargı sürecinin sonunda, mahkeme seks oyuncaklarının 'özel alanlarda kullanıldığı ve insan onurunu zedelemediği' gerekçesiyle ithalatın serbest bırakılmasına karar verdi.Pazartesi günü, Kore Gümrük Servisi yaptığı açıklamada, gerçek boyutlu yetişkin seks oyuncaklarını ülkeye sokmak için yeniden düzenlenmiş bir kılavuzun uygulamaya konduğunu ve son mahkeme kararıyla birlikte Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı da dahil olmak üzere ilgili devlet kurumlarının görüşlerinin incelendiğini açıkladı.Gümrük servisi ayrıca, 'çocuk benzeri' veya belirli kişileri temsil eden seks oyuncaklarının yasaklanmaya devam edileceğini açıkladı. Öte yandan, bazı kadın hakları ve muhafazakar örgütler, seks oyuncaklarının kullanımına karşı çıkmaya devam ediyor. Örgütler, bu tür oyuncakların kadınların nesneleştirilmesini artırdığını ve genel ahlakı bozduğunu söylüyor.Seks oyuncakları ithalatçısı şirketlerden birinin eski başkanı Lee Sang-jin, gümrük idaresinin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Biraz geç ama makul bir karar. Halkımızın mutluluğu arama ve özel hayatlarında (seks oyuncaklarını) kullanma hakkının devlet tarafından kısıtlandığını düşünüyorduk. Cinsel olarak yabancılaşmış durumdakiler veya sanatsal amaçlar için kullanmayı planlayanlar gibi, seks oyuncakları kullanan çeşitli insan türleri var" açıklamasında bulundu. Yerli şirketler tarafından da seks oyuncakları üretildiğini, ancak bunların yurt dışında yapılanlara oranla daha düşük kalitede olduğunu hatırlatan Lee, şirketin daha önceki davalar yoluyla 20'den fazla seks oyuncağını geri alabilseler de, geçen zaman içinde kullanılamaz duruma geldikleri için ayrıca tazminat davaları açtıklarını da hatırlattı. Kararla birlikte, daha önce el konan seks oyuncaklarının da geri alınabileceği belirtildi. Gümrük İdaresi, 2018'den beri el konan binden fazla seks oyuncağının depolarında tutulduğunu açıkladı.-

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güney kore, seks oyuncağı, seks oyuncakları, ithalat, yasak