Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230110/atletico-madridden-arda-turana-plaket-1065575171.html
Atletico Madrid'den Arda Turan'a plaket
Atletico Madrid'den Arda Turan'a plaket
Atletico Madrid kulübü, 2011-2015 yılları arasında 178 kez formasını giyen eski futbolcu Arda Turan'a plaket verdi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T03:30+0300
2023-01-10T03:30+0300
spor
atletico madrid
arda turan
plaket
la liga
futbol
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065575271_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0b4b8d6f8c0fb9a43fa48d6320d467f6.jpg
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçına davet edilen Arda Turan, karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Enrique Cerezo tarafından, kırmızı-beyazlı ekipte oynadığı maçlara atfen bir plaket aldı.Atletico Madrid kulübü, Civita Metropolitano Stadyumu'nda Cerezo'nun Arda Turan'a plaket verme anının görüntülerini basınla paylaşarak, stattaki Atletico Madrid taraftarlarının 'takımın efsanelerinden Arda Turan'a alkışlarıyla saygısını sunduğunu' ifade etti.Atletico Madrid kulübünün davetlisi olarak gelen Arda, maç başlamadan kısa bir süre önce adının anons edilmesinin ardından tribündeki Atleticolu taraftarları selamlamıştı.Arda, toplamda 22 gol attığı Atletico Madrid formasıyla 1 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230106/galatasaray-taraftari-socioscomda-rekor-kirdi-1065450169.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065575271_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_ac9026971866879abead49593efd281f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atletico madrid, arda turan, plaket, la liga, futbol, avrupa
atletico madrid, arda turan, plaket, la liga, futbol, avrupa

Atletico Madrid'den Arda Turan'a plaket

03:30 10.01.2023
© AAAtletico Madrid kulübü, 2011-2015 yılları arasında 178 kez formasını giyen eski futbolcu Arda Turan'a plaket verdi.
Atletico Madrid kulübü, 2011-2015 yılları arasında 178 kez formasını giyen eski futbolcu Arda Turan'a plaket verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Atletico Madrid kulübü, 2011-2015 yılları arasında 178 kez formasını giyen eski futbolcu Arda Turan'a plaket verdi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçına davet edilen Arda Turan, karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Enrique Cerezo tarafından, kırmızı-beyazlı ekipte oynadığı maçlara atfen bir plaket aldı.
Atletico Madrid kulübü, Civita Metropolitano Stadyumu'nda Cerezo'nun Arda Turan'a plaket verme anının görüntülerini basınla paylaşarak, stattaki Atletico Madrid taraftarlarının 'takımın efsanelerinden Arda Turan'a alkışlarıyla saygısını sunduğunu' ifade etti.
Atletico Madrid kulübünün davetlisi olarak gelen Arda, maç başlamadan kısa bir süre önce adının anons edilmesinin ardından tribündeki Atleticolu taraftarları selamlamıştı.
Arda, toplamda 22 gol attığı Atletico Madrid formasıyla 1 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.
Galatasaray taraftarı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
SPOR
Galatasaray taraftarı, Socios.com'da rekor kırdı
6 Ocak, 12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала