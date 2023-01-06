Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230106/galatasaray-taraftari-socioscomda-rekor-kirdi-1065450169.html
Galatasaray taraftarı, Socios.com'da rekor kırdı
Galatasaray taraftarı, Socios.com'da rekor kırdı
Galatasaray, dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulaması Socios.com'da 100 bin kullanıcı tarafından favori takım seçilerek bu sayıya ulaşan... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T12:24+0300
2023-01-06T12:24+0300
spor
galatasaray
taraftar
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104083/83/1040838382_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb62162bdd3c33f818f6365f8c7baa1f.jpg
Socios'dan yapılan açıklamaya göre, $GAL fan token sahibi taraftarlar, Socios.com uygulamasında dünya devlerini de geride bıraktı. İçlerinde Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Milan, Inter, Juventus, Manchester City ve Arsenal'ın da olduğu 170'in üzerinde spor takımının yer aldığı Socios.com uygulamasında Galatasaray taraftarları fark yarattı.2019 yılında Socios.com ailesine katılarak fan token çıkaran ilk Türk takımı olan Galatasaray, $GAL fan token sahiplerine bugüne kadar birçok deneyim ve ödüllerin kapılarını açtı. Sadece Türkiye içinde değil 70'den fazla ülkede sarı-kırmızılı kulübe desteklerini gösteren $GAL fan token sahibi taraftarlar, bugüne kadar Dries Mertens'in forma numarası, Fernando Muslera'nın kullanacağı eldiveni, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma dizaynı, ilk 11'in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada söz hakkı sahibi oldu.1.8 milyondan fazla sporseverin yer aldığı Socios.com uygulaması içerisinde $GAL fan token sahipleri, sadece takımları adına karar vermedi, birbirinden değerli ödül ve deneyimlerin de sahibi oldu. UEFA Kupası'nın yıl dönümünde efsanelerle tanışan $GAL fan token sahipleri, Galatasaray'ın iç saha maçlarında VIP biletler ve locada maç izleme hakkı elde etti.Mertens'in forma numarası 76 farklı ülkeden oylanmıştıSocios.com ile Galatasaray Kulübü, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens'in forma numarasını taraftarlara seçtirmişti.Socios.com uygulamasını indirerek $GAL fan token alan taraftarlar, uygulama üzerinden yapılan ve bugüne kadar en fazla etkileşim alan oylama ile Belçikalı oyuncunun sarı-kırmızılı formasının numarasını belirlemişti. Türkiye dışında 75 farklı ülkeden Galatasaray'ın resmi fan tokenı $GAL sahibi futbolseverler, 10, 16 ve 21 forma numaraları arasından 10 numarayı tercih etmiş, 24 saat süren oylamaya binlerce taraftar katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221225/galatasaray-super-ligde-662-gun-sonra-liderlik-koltuguna-oturdu-1065004987.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104083/83/1040838382_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4346cd1f34d94c1950d4bd2c81c7e03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, taraftar, rekor
galatasaray, taraftar, rekor

Galatasaray taraftarı, Socios.com'da rekor kırdı

12:24 06.01.2023
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLUGalatasaray taraftarı
Galatasaray taraftarı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
Abone olTelegram
Galatasaray, dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulaması Socios.com'da 100 bin kullanıcı tarafından favori takım seçilerek bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kulüp oldu.
Socios'dan yapılan açıklamaya göre, $GAL fan token sahibi taraftarlar, Socios.com uygulamasında dünya devlerini de geride bıraktı. İçlerinde Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Milan, Inter, Juventus, Manchester City ve Arsenal'ın da olduğu 170'in üzerinde spor takımının yer aldığı Socios.com uygulamasında Galatasaray taraftarları fark yarattı.
2019 yılında Socios.com ailesine katılarak fan token çıkaran ilk Türk takımı olan Galatasaray, $GAL fan token sahiplerine bugüne kadar birçok deneyim ve ödüllerin kapılarını açtı. Sadece Türkiye içinde değil 70'den fazla ülkede sarı-kırmızılı kulübe desteklerini gösteren $GAL fan token sahibi taraftarlar, bugüne kadar Dries Mertens'in forma numarası, Fernando Muslera'nın kullanacağı eldiveni, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma dizaynı, ilk 11'in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada söz hakkı sahibi oldu.
1.8 milyondan fazla sporseverin yer aldığı Socios.com uygulaması içerisinde $GAL fan token sahipleri, sadece takımları adına karar vermedi, birbirinden değerli ödül ve deneyimlerin de sahibi oldu. UEFA Kupası'nın yıl dönümünde efsanelerle tanışan $GAL fan token sahipleri, Galatasaray'ın iç saha maçlarında VIP biletler ve locada maç izleme hakkı elde etti.

Mertens'in forma numarası 76 farklı ülkeden oylanmıştı

Socios.com ile Galatasaray Kulübü, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens'in forma numarasını taraftarlara seçtirmişti.
Socios.com uygulamasını indirerek $GAL fan token alan taraftarlar, uygulama üzerinden yapılan ve bugüne kadar en fazla etkileşim alan oylama ile Belçikalı oyuncunun sarı-kırmızılı formasının numarasını belirlemişti. Türkiye dışında 75 farklı ülkeden Galatasaray'ın resmi fan tokenı $GAL sahibi futbolseverler, 10, 16 ve 21 forma numaraları arasından 10 numarayı tercih etmiş, 24 saat süren oylamaya binlerce taraftar katılmıştı.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
SPOR
Galatasaray, Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu
25 Aralık 2022, 21:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала